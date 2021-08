Zandu Balm s’associe à Sonu Sood

La nouvelle campagne a été conceptualisée par l’agence de création Vox Parables

Zandu Balm, la marque de soulagement de la douleur fabriquée et commercialisée par le major indien FMCG Emami Limited, a annoncé l’acteur Sonu Sood comme ambassadeur de sa marque. Dans le cadre de l’association, la marque a également diffusé un nouveau spot télévisé mettant en scène Sood. La campagne conceptualisée par l’agence de création Vox Parables, met en évidence comment la marque agit comme un catalyseur et soutient les gens en les faisant avancer, malgré la douleur qui leur est infligée dans différentes situations de la vie.

“Nous pensons que la philosophie et les valeurs de notre marque Zandu Balm résonnent avec la philosophie et les valeurs de notre nouvel ambassadeur de marque d’être une solution unique pour les personnes souffrantes – offrant ainsi une connexion de marque parfaite”, Mohan Goenka, directeur, Emami Limited, a déclaré, ajoutant que le stress lié à Covid a infligé à des millions de personnes des maux de tête, des douleurs corporelles et de la fatigue. En outre, les pertes d’emplois, les réductions de salaire, les risques pour la santé, l’incertitude générale de l’environnement et le travail à domicile menant à un multitâche sans aide ménagère, ont tous entraîné un stress mental et physique grave chez les personnes, a déclaré Goenka.

«La douleur et la misère des gens ont toujours fait mal à mon cœur et tout au long de ma vie, j’ai fait quelques humbles tentatives pour soulager les gens de leur angoisse avec tous les moyens dont je dispose. Zandu Balm a également soulagé la douleur pendant de nombreuses décennies pour des millions de consommateurs venant de toutes les couches de la société. J’ai trouvé que cette philosophie de marque faisait écho aux valeurs de ma vie consistant à aider les personnes en détresse. Je crois que la douleur et la misère font partie de notre vie, mais nous devons les surmonter et aller de l’avant. Je pense que cette association a un lien fort. Nous croyons tous les deux en ‘Chale Chalo’ », a expliqué Sood à propos de son association avec la marque de soulagement de la douleur.

