Zandvoort devrait rester au sec pour le Grand Prix des Pays-Bas · .

Après que des averses aient empêché la Formule 1 d’effectuer un seul tour de course à Spa-Francorchamps, le Grand Prix des Pays-Bas de ce week-end devrait heureusement rester sec.

Les prévisions météorologiques officielles de la FIA n’indiquent aucun risque de pluie pour chacun des trois jours d’action sur piste à Zandvoort, où la F1 court pour la première fois depuis 1985.

Un week-end quelque peu frais est attendu dans la ville au bord de la mer du Nord. Vendredi commencera nuageux avec des éclaircies occasionnelles de soleil, suivi d’un après-midi de plus en plus couvert. Les températures minimales de l’air de 15°C atteindront un modeste maximum de 18°C.

La couverture nuageuse persistera jusqu’à la dernière séance d’essais de samedi. Avant les qualifications, les conditions s’éclairciront avec quelques éclaircies dans les nuages ​​apparaissant dans l’après-midi. Cela devrait signifier des températures de surface de piste plus chaudes alors que les pilotes se dirigent vers les qualifications. Les températures ambiantes de samedi seront similaires à celles de vendredi, avec des minimums de 13°C et des maximums de 19°C.

Le jour de la course devrait être le plus chaud et le plus lumineux du week-end. Un ciel ensoleillé avec seulement quelques nuages ​​accueillera les équipes le matin, même si les conditions seront légèrement plus nuageuses avant l’heure de départ de la course.

À ce stade, les conditions de piste dimanche ne devraient pas être très différentes de celles rencontrées par les équipes vendredi. Le jour de la course sera un peu plus chaud, avec des températures de l’air atteignant 21C.

Malgré la proximité du circuit avec la mer, les vitesses du vent devraient être relativement faibles, soufflant sud-ouest jusqu’à 15 km/h. Cependant, le problème traditionnel à Zandvoort a été ce que le vent apporte avec lui – le sable des plages voisines, ce qui peut entraîner des détériorations inattendues des niveaux d’adhérence.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Pour plus de mises à jour sur les conditions de piste au cours de chaque session, gardez un œil sur . Live et le compte Twitter ..

Grand Prix des Pays-Bas 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix des Pays-Bas 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :