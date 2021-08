Zane Khan obtient la place pour la phase suivante après avoir remporté le tour de qualification

26/08/2021 à 23h45 CEST

Zane Khan, américain, numéro 455 de l’ATP, a remporté le tour de qualification de l’US Open par 6-2 et 7 (7) -6 (5) en une heure et trente-huit minutes pour Damir Dzoumhur, joueur de tennis bosniaque, numéro 120 de l’ATP. Avec ce résultat, le vainqueur parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour pouvoir participer à l’US Open.

Les statistiques montrent que le joueur de tennis américain a réussi à casser le service de son adversaire 3 fois, obtenu 61% du premier service, commis une double faute, remportant 67% des points de service. Quant au joueur de tennis bosniaque, il a réussi à casser son service une fois, a atteint une efficacité de 63%, a commis 4 doubles fautes et a remporté 56% de ses points de service.

Le tournoi New York (US Open) comporte une phase d’accès préliminaire au cours de laquelle les joueurs les moins bien classés doivent obtenir le plus de points possibles pour pouvoir participer au tournoi officiel. Dans cette phase spécifique, un total de 239 joueurs s’affrontent. La phase finale est composée d’un total de 111 joueurs parmi ceux directement classés, ceux qui ont dépassé les tours précédents du tournoi et les joueurs invités. De même, il se déroule du 24 août au 12 septembre sur un court extérieur en dur.