Zane Lowe d’Apple Music détaille la fonctionnalité Spatial Audio récemment lancée

En mai, Apple Music a annoncé l’arrivée d’un son de qualité sans perte dans le service avec les focus Spatial Audio. Lors de la keynote de la WWDC21, Apple a déclaré que la nouvelle fonction serait disponible lundi. Maintenant, l’exécutif d’Apple Music, Zane Lowe, a expliqué comment Spatial Audio “transformera la musique”.

« Il y a eu d’abord le mono, puis le stéréo, et maintenant il y a Spatial Audio. Spatial est une expérience immersive avec le son se déplaçant autour de vous dans différentes directions. Nous n’avons eu ce genre d’expérience auparavant qu’au cinéma. Vous êtes-vous déjà demandé comment cela fonctionnerait avec la musique ? J’ai.”

Dans un article à la première personne publié dans Apple Newsroom, Lowe parle de son expérience avec le support Spatial Audio sur Apple Music : « J’ai d’abord eu l’opportunité d’écouter Spatial Audio sur des AirPods ; J’étais confus au début. « Est-ce que cela fonctionne vraiment sur les AirPod ? Quand est-ce que je récupère ma voiture et vais dans une sorte de salle d’écoute avec des haut-parleurs spéciaux ? » Et ils étaient comme, “Non, non, appuyez simplement sur play.”

Lowe dit qu’il a d’abord écouté “Rain on Me”, de Lady Gaga et “Black Skinhead” de Kanye West, et qu’il a été stupéfait par la qualité Spatial Audio. Dans l’article, il dit qu’il pense que “les artistes commenceront à entendre des choses qu’ils n’ont jamais entendues auparavant”.

Lorsque Apple a annoncé Apple Music avec une qualité sans perte, la société a déclaré qu’elle commencerait le catalogue avec environ 20 millions de chansons dans cette qualité mais, d’ici la fin de l’année, tous ses 75 millions de chansons auraient une qualité audio sans perte.

Pour Dolby Atmos avec le support Spatial Audio, c’est la même chose. Les artistes doivent maîtriser les chansons en pensant aux codecs d’Apple Music.

« Cela demande un investissement de la part des personnes qui vont l’utiliser et de celles qui vont l’aimer. »

Mais il n’y a pas que les artistes qui devront faire des investissements. Les personnes qui souhaitent profiter de Spatial Audio, par exemple, devront avoir un casque AirPods ou Beats avec la puce W1 ou H1, bien que cette fonctionnalité soit probablement plus agréable sur AirPods Pro et AirPods Max.

En revanche, si les utilisateurs souhaitent profiter de la qualité Lossless ou Hi-Res Lossless, ils devront acheter un casque filaire compatible – que ni Apple ni Beats ne vendent – et acheter un adaptateur pour profiter pleinement de la Hi-Res.

« Avec Spatial Audio, je peux mettre mes AirPods, appuyer sur play et vivre une expérience spatiale ; les fans et les artistes ont les moyens d’écouter ça et de faire de la musique comme ça maintenant. C’est à ce moment-là que les choses changent, car cela ne peut s’empêcher d’influencer le jeune qui est assis là à écouter en disant : « Je veux que ma musique sonne aussi bien.

Pour Lowe, il ne pense pas que Spatial Audio remplacera la stéréo, car la stéréo n’a pas vraiment remplacé l’audio mono, mais ce sera un autre outil pour les artistes à créer et les utilisateurs pour avoir une nouvelle expérience :

La musique qui a été conçue pour être entendue en stéréo sonnera incroyable en stéréo, comme elle l’a toujours été. Mais maintenant, la musique trouvera son chemin vers un environnement spatial. Il ne s’agit pas de la fin de quoi que ce soit, mais du début de quelque chose de nouveau.

Dans l’article, il y a aussi une playlist spéciale “Made for Spatial Audio”. Vérifiez le ici.

