Les stars de « Boxing Wednesday » ont offert une conférence de presse, et ont convenu qu’elles monteraient sur le ring pour offrir des combats mémorables.

Zanfer Boxing présentera ce mercredi, au Fairplay Club d’Hermosillo, une fonction spéciale qui sera diffusée en direct internationalement sur ESPN Knock Out.

Víctor « Spock » ​​Mendez (30-4-2, 22 ko’s) et Miguel Ángel Rodríguez Vivanco (16-2-2, 7 ko’s) de Veracruz s’affronteront en 10 rounds au Super Bantamweight, dans un match classique entre les l’attaquant avant, et le combattant de la technique, de la vitesse et du déplacement sur anneau.

« Ce combat est très important pour moi, c’est un combat stellaire à domicile, sur ESPN et contre un bon adversaire. Nous sommes très bien préparés, et nous allons livrer une belle bagarre dès le premier tour », a déclaré le« Spock ».

Son rival, Miguel Ángel Rodríguez, a prévenu que sa préparation, son désir de transcender et son style, lui permettront de surprendre dans la propre maison de « Spock ».

« Nous avons fait une excellente préparation, nous connaissons la qualité de Víctor Méndez et nous monterons sur le ring avec la mentalité et la force de donner un grand spectacle aux gens et de remporter la victoire », a déclaré Rodríguez.

Le chéri à la maison Eduardo « Koreano » Ramírez (18-1-3, 13 KO) sera testé par Alexis Ruiz Soto (13-7-1, 5 KO) dans un affrontement de 8 rounds Super Bantamweight.

« Très heureux et reconnaissants envers l’entreprise pour l’opportunité, nous sommes prêts pour une guerre et donnons tout pour que la victoire reste à la maison », a déclaré le « Coréen ».

Ruiz Soto a reconnu que son rival traverse un grand moment, mais a averti qu’il était à Hermosillo pour remporter la victoire.

« Nous sommes des professionnels et nous avons fait une excellente préparation, je suis sûr que ce sera un grand combat et nous sommes concentrés et motivés pour gagner, c’est une grande opportunité et nous devons en profiter », a déclaré Alexis Ruiz.

Le spectacle comprendra également un combat féminin de haut niveau, lorsque l’ancienne prétendante au championnat du monde Sulem Urbina (12-2-0, 2 ko) rencontrera la Mexicaine Tania Itzel García (6-6-0) dans un match à 8. Ronds poids mouche.

« Je suis heureux de me présenter à la maison, très motivé, je viens de disputer un championnat du monde et si je veux une autre opportunité je dois retourner sur le chemin de la victoire, je respecte beaucoup Tania, c’est une adversaire très difficile, et nous vont mener un grand combat », a prévenu Sulem.

Sa rivale, « Zoka » García, a été claire en assurant que généralement, les combats entre femmes « volent la vedette » et qu’à cette occasion, elle ne fera pas exception.

« Nous acceptons ce combat car c’est une grande opportunité pour notre carrière, nous connaissons la qualité de Sulem mais nous apportons une grande préparation et un grand plan de combat, pour sortir les bras levés », a déclaré Tania Itzel.

L’émission comprend également le duel des super-coqs en 8 rounds entre Alexis Bastar (18-1-1, 9 ko) et Israël « Azulito » Ramírez (13-1-0, 9 ko), ainsi que trois combats préliminaires, et trois exposition de caractère amateur.

La fonction sera accessible au public, conformément aux protocoles de prévention et de santé des autorités sanitaires d’Hermosillo et de la Sonora Box Commission.

Il y a peu de places disponibles, sur la plate-forme superboletos.com, et à Hermosillo, dans les installations du lieu de l’événement, le Fairplay Club, ainsi qu’au Coliseo Boxing Club et à Deportes Navarro.

Ce mardi aura lieu la visite médicale et la cérémonie de pesée, à partir de 11h00, à l’hôtel du siège, l’Araiza Inn