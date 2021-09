Zanfer mettra trois invaincus en danger le 25 à Mérida

Trois solides perspectives de boxe mexicaine, jusqu’à présent invaincues, dans lesquelles un spectacle spectaculaire devrait avoir lieu samedi 25, en co-promotion avec Max Boxing, et qui sera animé par Deportivo La Inalámbrica à Mérida, diffusé par Azteca 7 , la Maison de la boxe.

En tête du spectacle, le double champion international David « Rey » Picasso (17-0-1, 7 ko) affrontera le natif de Basse-Californie Alfredo « Rambo King » Mejía (15-3-3, 6 ko) en duel. entre deux combattants lycée, 10 rounds au super coq.

Picasso vise sa quatrième victoire de l’année et vient d’éliminer, en juillet dernier, le Vénézuélien Edixon Pérez. le challenger colombien deux fois champion du monde, Miguel Marriaga, en plus d’Alejandro Santiago et des jumeaux Báez, il a battu Leonardo et lié Eduardo avec lui, faisant de lui un combattant très dangereux pour le «roi» Picasso.

Dans le combat principal de sauvegarde, un combattant au potentiel champion du monde, Rafael « Divino » Espinoza (16-0-0, 13 ko) affrontera l’Equatorien Bryan Mercado (8-1-1, 4 ko) en duel. puissance ronde à puissance dans la division Plume.

Un autre invaincu à risque sera Cristian “Kiki” Olivo (17-0-1, 7 ko’s) de Sonora, qui aura un compromis difficile contre l’expérimenté heurteur du Chiapas Jonathan “Fénix” Aguilar (20-10-0, 15 ko’s) au combat jusqu’à 8 rounds au Super Coq.

Le spectacle comprend la participation de Miguel « Joyita » Herrera, Carlos « Mini » López, Héctor « Super » Salcido et José Manuel « Superman » García.

Et dans la partie préliminaire, de solides perspectives de la riche pépinière de boxe qui chercheront à saisir l’opportunité d’avancer dans leurs carrières respectives, comme Zaid « Colorado » Rejón, Hafit « Lobo » Talavera, Francisco « Pulga » Araujo et Ángel Patron.

La fonction du samedi 25 au Deportivo La Inalámbrica de Mérida, sera à accès public restreint, et les protocoles de prévention et de santé des autorités sanitaires et de la commission locale de boxe seront suivis.