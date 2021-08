Zaniolo, appelé par l’Italie un an après sa blessure de croisé

in

27/08/2021 à 19:47 CEST

.

Le milieu de terrain de la Roma Nicoló Zaniolo, qui n’avait pas joué pour l’Italie depuis un an en raison d’une grave blessure aux ligaments croisés, est la principale nouveauté de la liste communiquée ce vendredi par l’entraîneur italien, Roberto Mancini, pour les matches contre la Bulgarie, la Suisse et la Lituanie correspondant à la phase de qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2022.

Pour sa première convocation après la victoire de juillet dernier à l’Eurocup, Mancini parier sur Zaniolo, qui s’est complètement remis de la blessure qu’il a subie l’an dernier lors d’un match contre les Pays-Bas, et pour 25 des 26 joueurs qui ont remporté le titre européen, avec Leonardo Spinazzola blessé comme seul absent.Mancini donne également une chance au jeune attaquant de Sassuolo Gianluca scamacca, l’un des joueurs les plus convoités sur le marché des transferts italien actuel et qui n’avait jamais été un international à part entière.

L’Italie, leader du groupe C des qualifications pour la Coupe du monde avec le total des victoires, trois sur trois, affrontera la Bulgarie le 2 septembre puis affrontera la Suisse, le 5, et la Lituanie, le 8.

Le sélectionné “azzurro”, qui affiche une séquence de 34 matchs sans défaite, tentera d’égaler et de dépasser le record de l’équipe espagnole, qui a enchaîné 35 matchs sans défaite entre 2007 et 2009.

Voici la liste des 34 convoqués d’Italie :

Gardiens de but : Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Pierluigi gollini (Tottenham), Alexis Méret (Naples), Salvatore Sirigu (Gênes);

Défenses : Francesco Acerbi (Latium), Alexandre Bastoni (Inter), Christian Biraghi (Fiorentina), Léonard Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni di Lorenzo (Naples), Emerson Palmieri (Lyon), Alexandre Florenzi (Milan), Manuel Lazzari (Latium), Gianluca Mancini (Rome), Rafael Toloi (Atalante) ;

Milieu de terrain : Nicol Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Rome), Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Rome), Matteo Pessina (Atalante), Stefano sensi (Inter), Cadre Verratti (Paris Saint Germain), Nicol Zaniolo (Rome);

En avant : Andrea Belotti (Turin), Domenico Berardi (Sassuolo), Frédéric Bernardeschi (Juventus), Frédéric Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Latium), Laurent Distingué (Naples), Moise Kean (Everton), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca scamaca (Sassuolo).