“ Zappa à New York ”: Frank Zappa joue à New York et gagne

La combinaison de l’excentricité avant-gardiste, de la créativité de pointe et de la musicalité brillante était Frank Zappale stock dans le commerce, peu importe avec qui il travaillait. Le 6 mai 1978, il fait une apparition éphémère sur les charts britanniques avec un album qui démontre amplement toutes ces qualités devant ses fans américains, Zappa In New York.

Écoutez dès maintenant le 40e anniversaire de Zappa In New York.

Le LP aurait pu être sous-titré «ce que j’ai fait pour Noël, 1976». Il a été enregistré aux salons Zappa et son excellent groupe ont joué au Palladium à New York du 26 au 29 décembre de cette année-là. Son histoire inhabituelle a vu l’album sortir au Royaume-Uni en 1977 sur DisCreet Records de Zappa, puis rapidement retiré.

Il réapparut ensuite via la nouvelle distribution de DisCreet de l’époque avec Warner Brothers, et entra dans le palmarès des albums Billboard en avril 1978, atteignant un sommet n ° 57 en huit semaines. Dans ses différentes incarnations, Zappa In New York était le sixième album live de Frank à faire le sondage des albums américains, un total qui comprenait trois crédités aux Mothers, un comme Zappa / Mothers et le plus récent, 1975 Bongo Fury, à Frank Zappa, Capitaine Beefheart et les mères.

Connexions Curved Air, Roxy Music

Cette dernière sortie en direct n’était, comme souvent, pas pour les facilement offensés, avec des paroles et des titres distinctement guidés par les parents, mais il n’y avait aucun doute sur le jeu stellaire présenté. Zappa lui-même a joué de la guitare principale, a chanté, produit et dirigé, avec le groupe mettant en vedette des noms tels que les Brecker Brothers (Randy à la trompette, Mike au sax ténor et à la flûte), le batteur Terry Bozzio et le violoniste et claviériste anglais Eddie Jobson, dont les crédits incluaient déjà du temps avec Curved Air et Musique de Roxy.

L’album a fait ses débuts sur le classement britannique du 6 mai 1978 au n ° 55, malheureusement sa seule semaine sur les best-sellers. Mais cela reste un exemple clé de la vaste ambition musicale de Zappa de l’époque.

Les éditions élargies du 40e anniversaire de Zappa In New York peuvent être achetées ici.