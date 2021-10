Zappa et Beefheart marchent à leur rythme sur ‘Bongo Fury’

in

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une collaboration, il est indéniable que Frank Zappa aidé à apporter Capitaine Cœur de BœufLa réplique de masque de truite qui change la donne se concrétise. Pourtant, alors que les deux exigeaient des chefs d’orchestre occupés à déchirer le livre de règles et à redéfinir le lexique du rock – Zappa avec ses déconstructions satiriques du rock’n’roll, Beefheart avec ses exhortations primales et endettées du blues – ils se dirigeaient également sur des chemins divergents. Zappa n’a rien laissé au hasard et a tout planifié dans les moindres détails. Beefheart, quant à lui, a travaillé dans un ouragan créatif qui semblait parfois aussi chaotique que ses paroles de courant de conscience. Une scission acrimonieuse entre les deux personnalités mettrait plusieurs années à se réparer.

Au milieu des années 70, cependant, les deux étaient à la croisée des chemins. Zappa était sur le point de dire au revoir à son groupe de longue date The Mothers Of Invention, tandis que Beefheart, après son incursion conflictuelle dans un territoire plus ouvertement commercial, s’est retrouvé à chercher un nouveau Magic Band. Enterrant la hache de guerre, les deux ont pris la route pour une brève escapade printanière aux États-Unis en 1975, dont des parties ont été capturées sur bande pour L’album 1975 de Zappa Bongo Fury, en partie enregistré en studio, en partie enregistré au siège social de World Armadillo à Austin, Texas.

S’adressant au magazine Rolling Stone au début de la tournée, Zappa a révélé que Beefheart avait pris le contact initial, appelant pour faire l’éloge de son album de 1974 Apostrophe (‘) et aussi pour faire amende honorable. “Il s’est excusé pour tous les ordures et a demandé un travail”, a déclaré Zappa, ajoutant: “Le capitaine s’est repenti. Il avait été vraiment confus.

Non pas que le travail de Beefheart était acquis : il a d’abord échoué aux auditions, grâce à ce que Zappa a appelé « un problème de rythme » ; enfin, il a « grincé » juste avant le début de la tournée. Au moment où ils ont enregistré Bongo Fury, cependant, les forces opposées avaient trouvé une union heureuse. Beefheart est apparu comme un prédicateur électrique, quelque part entre haranguer le peuple et produire des incantations visionnaires. Pendant ce temps, Zappa et les Mothers ont fait preuve d’une musicalité assurée de manière fiable, conduits par le nouveau venu Terry Bozzio à la batterie.

Sorti le 2 octobre 1975, l’album a mis trois mois à être remarqué par Rolling Stone, qui l’a critiqué dans une critique dédaigneuse du 1er janvier 1976. Mais Bongo Fury a depuis pris de l’ampleur et continue de donner aux fans de quoi mâcher : les acolytes de Zappa peuvent plaider pour la suprématie de leur héros sur un album qui attrape le dernier souffle de l’un de ses line-up les plus célèbres ; Les fans de Beefheart peuvent affirmer la pertinence artistique du Captain après les sorties en toute sécurité Unconditionally Guaranteed et Bluejeans & Moonbeams.

En effet, c’est sur l’une des deux vitrines de Beefheart que les deux parties atteignent sans doute leurs meilleurs moments sur le disque. “Je jouais habituellement des trucs comme le voyou et le voyou”, dit-il dans “Sam With The Show Scalp Flat Top”. Avec les Mothers ponctuant son phrasé, Beefheart poursuit : « Des mélodies opaques qui dérangeraient la plupart des gens. Musique de l’autre côté de la clôture. Une figurine de cygne noir était posée sur des nénuphars de toutes les couleurs. Sur une petite table d’agglomération en feutre noir pressé. Au moment où il commence à beugler les deux mots qui ont donné son titre à l’album, les Mothers glissent en ligne, apparemment de nulle part s’installant dans « Louie, Louie » – l’une des nombreuses refontes de la chanson par Zappa.

Une poignée d’enregistrements en studio est également apparue sur l’album : “200 Years Old”, “Cucamonga” et l’intro de “Muffin Man” datant des sessions de janvier 1975 pour One Size Fits All. Bien que ceux-ci attrapent les Mothers en pleine forme, ce sont les morceaux live auxquels la plupart des fans reviennent.

En sortant de la route, Beefheart est retourné en studio avec un nouveau groupe, enregistrant le malheureux Bat Chain Puller pour l’empreinte DiscReet de Zappa. Ces bandes resteraient dans les limbes juridiques jusqu’en 2012, provoquant une nouvelle rupture entre les deux amis de l’école. Bien qu’il n’ait jamais tout à fait refait les choses, le capitaine a néanmoins compris l’art de Zappa. “Frank est probablement la personne la plus créative de cette planète”, a-t-il déclaré lors de la tournée de 1975. « Il écrit des choses pour des instruments qui n’ont même pas été inventés… C’est un autre Harry Partch.

Des mots que les fans de Beefheart pourraient bien juger appropriés pour leur propre héros.

Bongo Fury peut être acheté ici.