Zappa et les mères à leur plus inventif

En 1973 Frank Zappa a joué un quatuor de concerts légendaires au Roxy Theatre nouvellement ouvert sur Sunset Strip de LA. Rejoint par ce que beaucoup considèrent comme l’une de ses meilleures versions de The Mothers, Zappa a livré des performances extraordinaires de chansons anciennes et nouvelles, ravissant les heureux mécènes à la fois avec ses compétences virtuoses et son panache légendaire en tant que premier chef d’orchestre du rock. Rassemblés dans le coffret 7CD The Roxy Performances, ces spectacles sont aujourd’hui parmi les meilleurs Zappa jamais joués.

Écoutez The Roxy Performances sur Apple Music et Spotify.

Longtemps considéré comme une période du Saint Graal par les aficionados de Zappa, The Roxy Performances est l’élément définitif super-duper (des parties des soirées ont déjà été disponibles sur les albums Roxy And Elsewhere (1974) et Roxy By Proxy (2014), avec des mention également pour Roxy: The Movie (2015)). Le coproducteur du projet, Ahmet Zappa, l’exécuteur du Zappa Family Trust, le décrit parfaitement : « C’est l’un de mes line-up FZ préférés de tous les temps. Cette boîte contient certaines des meilleures soirées musicales que Los Angeles ait jamais vues avec leurs oreilles dans un lieu historique. Accrochez-vous à vos hot-dogs. Cette boîte est l’alpha et l’oméga. Ça y est. C’est tout. Il est temps de se défouler pour The Roxy.

C’était les 9 et 10 décembre 1973 lorsque Frank et ses célèbres acolytes – dont beaucoup venaient de sortir des sessions Over-Nite Sensation – ont présenté leur nouveau long spectacle sur scène, après avoir répété le 8 décembre pour un tournage/sonorisation. Non seulement The Roxy Performances présente des spectacles tôt et tard les deux soirs, mais il offre également du matériel généreux à huis clos : une session d’enregistrement privée et sur invitation uniquement aux studios Bolic – tenue dans l’installation d’Ike Turner à Inglewood – ainsi qu’un morceau inédit intitulé « That Arrogant Dick Nixon » (le malheureux Pres est assez présent sur ces enregistrements).

Musicalement et sonorement, c’est une explosion d’esprit. Les cinq spectacles présentent des chansons de 1969 à 1973, avec de nombreuses coupes tirées de Uncle Meat, Hot Rats, Waka/Jawaka et Over-Nite Sensation. Il existe également des piles de goodies vivants qui capturent Frank et ses mères dans leur faste : nous parlons de favoris comme « Village Of The Sun », « Pygmy Twylyte », la musique des films de monstres « Cheepnis » et « Penguin In Bondage . »

L’interaction entre Zappa et ses joueurs est étonnante. Il se délecte de leur virtuosité et leur laisse libre cours. Ils le remboursent intégralement. Le claviériste George Duke, l’un des collaborateurs préférés de Frank, ajoute tellement de jazz-funk au mix qu’il explose – quoi d’autre ? – invention. Le bassiste Tom Fowler le maintient pendant que son frère Bruce Fowler le joue au trombone. Les synthés de Don Preston ont une longueur d’avance sur le jeu – et cela vaut également pour la percussionniste Ruth Underwood. L’écouter suivre – et devancer – la meute est étonnante en soi.

Avec un groupe aussi bon, il n’est pas étonnant que Zappa s’envole pour la stratosphère sur les instrumentaux complexes « Echidna’s Arf (Of You) », « Don’t You Ever Wash That Thing ? et « Be-Bop Tango (Of the Old Jazzmen’s Church) », qui montrent tous les fabuleuses côtelettes de Zappa alors qu’il enlève des solos ridiculement géniaux. Vérifiez la complexité de « Inca Roads » et du « RDNZL » associé, qui semblent railler la nature trop sérieuse de nombreux groupes de rock progressif tout en les déjouant à leur propre jeu.

Les critiques de presse contemporaines de cette ville natale spectaculaire de LA comprenaient le Los Angeles Times, qui a loué les performances sensationnelles des Mothers, tandis que le Los Angeles Herald Examiner a qualifié Frank de «John Cage de la contre-culture».

L’illustre coffret The Roxy Performances est rehaussé d’un livret de 49 pages rempli de matériel photographique pertinent, de notes éclairantes du coproducteur et de Vaultmeister, Joe Travers, et des témoignages nostalgiques d’une amie de la famille, l’écrivain australien Jen Jewel. Brun. Dave Alvin des Blasters contribue également, rappelant chaleureusement: «Les Roxy Mothers étaient une grande combinaison de grand art, de bas art, de technique magistrale et d’humour tranchant avec une touche d’abandon sauvage.»

Assez juste. Maintenant, il est sûrement temps de poursuivre les mystérieuses serviettes du destin, d’entrer dans « Dupree’s Paradise » et de passer en mode jive complet pour un voyage à travers les « Cosmik Debris ».

Les Roxy Performances peuvent être achetés ici.