Zara et Mike Tindall expriment leur désir de déménager en Australie | Royale | Nouvelles

La cavalière populaire qui vient de donner naissance à Lucas, son troisième enfant, plus tôt cette année en mars, a un lien particulier avec l’Australie et aurait envie d’y vivre. La fille de la princesse Anne a rencontré son mari, Mike Tindall, en Australie en 2003 et le couple y a passé plusieurs vacances avec leurs enfants.

Le rôle de Zara en tant que première ambassadrice féminine de Magic Millions Racing a également été une raison de se rendre régulièrement en Australie depuis sa nomination en 2012.

Dans une interview avec le Women’s Weekly local en 2019, le couple a expliqué pourquoi ils aimaient passer du temps Down Under.

“Début janvier est maussade ici, donc c’est agréable d’aller prendre un peu de soleil”, a déclaré M. Tindall.

“J’aime le style de vie de l’Australie et la possibilité de me lever tôt, d’aller à la plage – surtout pour les enfants, les emmener dans l’océan est génial.

“Je pense juste que les gens en Australie sont tellement décontractés et ils ont de bonnes plaisanteries.

“Personne n’a peur de se parler.

“Ce n’est pas un style de vie précipité.

“Je pense que c’est un endroit formidable et nous l’apprécions tellement.”

“Si elle est près d’une piscine, elle y serait toute la journée.

“Et cela est venu d’Australie lorsque nous y sommes allés pendant six semaines quand elle avait trois ans et est resté dans un endroit qui avait une piscine. C’était tout ce qu’elle voulait faire.”

Interrogée par le journaliste si elle avait déjà pensé à déménager en Australie, la fille de la princesse royale a répondu: “Probablement pas pendant que je suis encore en compétition.”

“Ce serait un peu difficile de faire la navette.”

“Mais après ça… oui, je pense que si une opportunité se présentait, nous y penserions certainement.”

Mme Tindall, 40 ans, n’a pas encore pris sa retraite et a concouru dans l’équipe de la Coupe des Nations au CHIO Aachen World Equestrian Festival en Allemagne à la mi-septembre, comme l’a rapporté Horse and Hound.

L’équipe britannique a obtenu la troisième place alors que Zara s’associait à l’affaire Class Affair de 12 ans de Gleadhill House Stud Ltd.