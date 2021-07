Zara Holland de Love Island a passé 7 heures à convaincre Amy Hart de ne pas faire de show ⋆ .

La paire était à l’émission respectivement en 2019 et 2016 (Photo: ITV)

L’ancienne star de Love Island, Zara Holland, a révélé qu’elle avait passé 7 heures à essayer de convaincre Amy Hart de ne pas entrer dans la villa avant son passage dans la série.

Amy, qui a joué dans la série 2019, a approché l’ancienne Miss GB lors d’un vol alors qu’elle travaillait comme hôtesse de l’air chez British Airways.

Lorsqu’on lui a demandé, Zoe a essayé de la persuader de ne pas postuler pour l’émission.

“Je me suis dit:” Eh bien, d’après mon expérience, je vous conseillerais probablement de ne pas continuer “, a-t-elle déclaré au Mirror.

Parlant de leur conversation, Zara a déclaré: “Pendant sept heures, elle m’a grillé sur Love Island.”

«Elle était comme:« Dois-je le faire ou non ? » J’ai dit: “Vous avez le travail le plus incroyable.” Elle était incroyable dans son travail.

Curtis Pritchard et Amy Hart étaient un couple sur Love Island (Photo: ITV)



Mais Amy a été laissée en larmes dans la série après avoir été larguée dans des scènes dramatiques (Photo: ITV)

On se souvient du séjour d’Amy dans la villa pour sa romance avec Curtis Pritchard, avant qu’ils ne se séparent dans l’un des moments les plus cités de l’histoire du programme.

Avant de rejoindre Love Island, Amy a travaillé comme membre du personnel de cabine pendant huit ans.

Rappelant les conseils qu’elle lui a donnés, Zoe a ajouté : ” J’ai dit : ” Si vous continuez, préparez-vous à a) n’y rester que quelques jours, b) ne jamais récupérer votre travail. “

Comme les fans de la série s’en souviendront, l’ancienne reine de beauté Zara a été relevée de son titre de Miss GB après des scènes d’elle avoir des relations sexuelles avec un autre concurrent de l’émission ont été diffusés à la télévision en 2016.

Zara a eu un grand impact sur la série en 2016 (Photo : ITV/REX/Shutterstock)

Zoe hésitait à recommander à Amy de quitter son travail et de rejoindre la villa après ses propres expériences.

«Elle avait gravi les échelons pendant des années et elle a dit qu’ils avaient dit qu’ils ne l’accepteraient jamais en retour. Alors je me suis dit : “Tu veux vraiment ça ?” Elle était comme, “Oui je le fais, oui je le fais.”

Le joueur de 25 ans a poursuivi en disant: “Je me suis dit:” Eh bien, d’après mon expérience, je vous conseillerais probablement de ne pas continuer. Je lui ai raconté mon expérience très crûment.

Cela vient après que Zara a également déclaré qu’elle avait du mal à regarder la série après la mort de son amie et ancienne star de Love Island, Sophie Gradon.

Love Island continue ce soir à 21h sur ITV2.

