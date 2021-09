Zara Phillips et Mike Tindall partagent un joli cliché lors d’une collecte de fonds pour le golf lors d’une apparition commune | Royale | Nouvelles

L’image, partagée sur Twitter sur la page des classiques des célébrités de M. Tindall, montre l’ex-centre anglais portant un bermuda à motifs roses plutôt discutable tout en portant une tenue de golf complète, y compris un gant et un chapeau. En revanche, la fille médaillée d’argent olympique de la princesse Anne arborait un look beaucoup plus décontracté, avec des baskets blanches, un jean bleu et une veste bleu foncé.

L’image montre M. Tindall, qui s’est marié avec Zara en 2011, embrassant la tête de sa femme.

Zara, qui a maintenant eu trois enfants avec l’international à 75 sélections, est également vue rayonnante de joie lorsque la photo a été prise.

Le tournoi de golf de cette année a eu lieu au Belfry Hotel & Resort à Sutton Coldfield et a été organisé pour amasser des fonds pour deux organismes de bienfaisance.

La première est la Fondation Matt Hampson.

Matt Hampson, 36 ans, est resté paralysé du cou aux pieds après avoir été impliqué dans un accident à l’entraînement avec l’équipe d’Angleterre des moins de 21 ans en 2005.

Il a créé l’association caritative en 2011 pour aider les personnes qui ont subi des blessures catastrophiques à travers le sport.

Le deuxième organisme de bienfaisance, le Cure Parkinson’s Trust, est très proche du cœur de M. Tindall car son père a été diagnostiqué avec la maladie en 2003.

Mike Tindall, qui a joué dans l’équipe anglaise de Sir Clive Woodward, qui a remporté la Coupe du monde en 2003, a récemment expliqué que cela avait été “cinq années difficiles” pour la famille.

L’ex-joueur de Gloucester, qui habite à seulement 14 miles du terrain des Cherry & Whites Kingsholm, a ensuite remercié tout le soutien qu’il a reçu.

“Merci beaucoup à tous ceux qui ont soutenu la journée.

“Cela signifie beaucoup pour nous tous.”