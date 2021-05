Zara Tindall emmène son nouveau-né à son premier concours hippique international | Royal | Nouvelles

Mike Tindall a partagé des nouvelles de son nouveau-né et de celui de Zara sur son podcast The Good, The Bad and The Rugby, où il a qualifié sa femme de «guerrière».

Après avoir coupé le cordon ombilical et tenu le bébé, il a emmené Lucas en bas pour regarder le sport à la télévision.

Il a déclaré sur le podcast: «Arrivé très rapidement. Je ne suis pas arrivé à l’hôpital. Sur le sol de la salle de bain.

«Alors oui, il courait à la salle de gym, prends un tapis, entre dans la salle de bain, pose le tapis sur le sol, les serviettes en bas, une attelle, une attelle, une attelle.

“Heureusement, la sage-femme qui allait nous rencontrer à l’hôpital n’était pas si loin que cela, alors elle est arrivée juste au moment où nous avions pris le poste et la deuxième sage-femme est arrivée juste après l’arrivée de la tête.”