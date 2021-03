Zara Tindall en rupture majeure avec la tradition de la famille royale avec son bébé «C’est beaucoup plus» | Royal | Nouvelles

Zara Tindall et son mari Mike ont accueilli leur troisième enfant, un garçon, dimanche dernier dans leur maison du Gloucestershire. L’ancien rugbyman anglais a fait cette annonce lors du dernier épisode du podcast The Good, the Bad and the Rugby, au cours duquel il a également révélé que le bébé Lucas Philip était né dans la salle de bain après un travail rapide. La co-animatrice de HeirPod, Maggie Rulli, a noté que cette annonce marquait un écart important par rapport à l’approche traditionnelle de la famille royale en ce qui concerne les informations sur la santé de ses membres.

S’adressant au co-animateur Omid Scobie, Mme Rulli a déclaré: « Huit petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants, avec un autre en route. C’est un gang. Et j’aime ça aussi.

«La semaine dernière ou il y a deux semaines, lorsque vous avez mentionné l’importance de la santé en matière de santé, ce que vous entendez toujours du Palais, c’est qu’il est de bonne humeur.

«C’est ce que nous avons entendu parler de Philip au bout d’un mois, il est de bonne humeur.

«Et j’adore le fait que les Tindalls se disent: ‘laissez-moi vous donner tous les détails graphiques dont vous avez besoin.’ Alors elle est sur le sol de la salle de bain et puis le bébé arrive. «

Elle a ajouté: « C’est bien plus que de la bonne humeur. »

La famille royale est traditionnellement plus privée lorsqu’il s’agit de partager des informations sur l’état des membres de la famille.

Mais pendant la pandémie de coronavirus, la reine et plusieurs membres de la famille royale ont rompu avec l’approche habituelle et ont donné plus de détails sur leur santé au public.

En mars 2020, Clarence House a confirmé que le prince Charles avait contracté Covid et s’isolait aux côtés de Camilla, la duchesse de Cornouailles.

Mike Tindall a déclaré à ses coanimateurs de podcast: « Dimanche s’est encore amélioré parce qu’un petit garçon est arrivé chez moi.

« Arrivé très rapidement. Je n’ai pas réussi à me rendre à l’hôpital. Sur le sol de la salle de bain.

«Alors oui, il courait à la salle de gym, prends un tapis, entre dans la salle de bain, pose le tapis sur le sol, les serviettes vers le bas, un appareil orthopédique, un appareil orthopédique, un appareil orthopédique.

Lucas Philip Tindall est le troisième enfant de Zara et Mike Tindall après les filles Mia et Lena.

Il est le dixième arrière-petit-enfant de la reine et du prince Philip et le premier grand-fils de leur fille, la princesse Anne.