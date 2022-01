Zara Tindall renonce à la tradition royale au profit du petit-fils de la princesse Eugénie | Royale | Des nouvelles

Il a été révélé que Zara Tindall et la princesse Eugénie avaient organisé un service commun à Windsor en novembre avec un nombre restreint d’invités, dont la reine. Alors que peu de détails sont connus sur la cérémonie, la plus jeune fille du duc et de la duchesse d’York a révélé que son bébé, August, avait pu suivre une tradition spéciale de la famille royale. Eugénie a fait la révélation en partageant des photos mettant en évidence les meilleurs et les pires moments de son 2021 avant le début de l’année.

Les commentateurs de Royally Us, Christina Garibaldi et Christine Ross, ont suggéré que le royal s’était mis d’accord avec sa cousine aînée Zara pour le mois d’août afin d’enfiler la robe de baptême traditionnellement portée par les bébés royaux au baptême.

Mme Ross a déclaré: « Nous avons vu les coulisses de ce double baptême qui, je pense, était si excitant de voir un instantané.

« Je sais qu’il y avait beaucoup de gens qui se demandaient qui portait la robe de baptême royale parce que vous aviez Lucas et August.

« Il n’y a évidemment qu’une seule robe de baptême très célèbre, alors qui doit la porter ? »

Zara Tindall et la princesse Eugénie ont opté pour une cérémonie privée à la chapelle All Saints du Royal Lodge à Windsor en novembre 2021.

La reine était présente, tout comme la princesse Anne et le prince Andrew, respectivement la mère de Zara et le père d’Eugénie.

Sur la photo publiée par la princesse Eugénie, on peut voir la royale tenant son bébé avec son mari Jack Brooksbank à ses côtés.

En arrière-plan, Zara et son mari Mike Tindall peuvent également être vus avec leur jeune fils Lucas portant une simple tenue de baptême blanche.