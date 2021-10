Zarco mène tandis que Quartararo et Bagnaia iront en Q1

23/10/2021 à 11h44 CEST

Le français Jean zarco a été le plus rapide au décompte mondial des trois séances d’essais libres du Grand Prix MotoGP d’Émilie-Romagne, au cours desquelles le leader mondial, le Français Fabio Quartararo, a été exclu de la Q2 pour la première fois cette saison.

Zarco a une nouvelle fois démontré ses qualités dans des conditions défavorables et a battu son partenaire de boxe de 87 millisecondes Jorge Martin dans une Ducati complète dans les premières positions, comme l’Australien Jack Miller terminé en troisième position. Le rival pour le titre des Français, l’Italien, n’a pas non plus obtenu de laissez-passer en Q2 Francesco « Pecco » Bagnaia, qui était onzième.

Il n’a pas fallu longtemps aux pilotes MotoGP en abaissant ses records d’hier, en maintenant de meilleures conditions d’asphalte, ce qui a conduit certains pilotes, comme l’Espagnol Marc Marquez, a réussi à améliorer son temps personnel pour entrer en Q2, dont il avait été exclu hier alors qu’il était quatorzième. En seulement quelques tours rapides, Marc Márquez s’est classé deuxième, dépassé seulement de 26 millièmes de seconde par le record australien du premier jour. Jack Miller.

Bien que ces précipitations aient généré quelques erreurs, comme celles de l’italien Lorenzo Savadori qui vient de partir est allé au sol et s’est retrouvé dans la clinique de circuit, ou Alex Rins, qui a chuté très rapidement au virage treize et a dû faire le reste de la séance d’essais avec une seule moto et avec un record qui ne lui a pas permis de se battre pour la pole position.

Les tours et les minutes se succédaient et avec eux les changements de chronos, qui à mi-parcours de la séance enregistraient le leadership du Portugais. Miguel Oliveira, bien que peu de temps après il a traversé les étages Au tour seize, à vingt minutes de la fin.

Pendant ce temps, le leader mondial, Fabio Quartararo, a semblé rencontrer des problèmes avec sa moto et n’a pas pu « entrer » en Q2 alors qu’il était treizième, et c’était le premier pilote représentatif de la marque basée à Iwata.

A six minutes de la fin Quartararo a obtenu la dixième position, ce qui l’a placé dans le deuxième classement, même si ces dernières minutes n’ont permis aucun excès de confiance de sa part, puisque n’importe lequel de ses rivaux pourrait l’écarter de l’objectif de la séance.

Dit et fait, juste un tour plus tard, l’italien Danilo Petrucci il a sorti le Français du Top10 pour seulement 15 millièmes de seconde, bien qu’il ait toujours la possibilité de boucler quelques tours supplémentaires. Dans le premier, il s’est classé douzième, insuffisant, et dans le suivant, il n’a pas pu non plus atteindre son objectif, bien que comme un moindre mal puisque son rival direct pour le titre, « Pecco » Bagnaia, n’a pas pu entrer non plus.

S’ils ont réussi, en plus de Zarco, Martín, Miller, Oliveira, Marc Márquez, Pol Espargaró, Franco Morbidelli, Aleix Espargaró, Danilo Petrucci et Luca Marini. Forcés de passer par Q1 sont aussi les Espagnols Joan Mir, Maverick Viñales, Iker Lecuona, Álex Márquez et Alex Rins, entre autres.