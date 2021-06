19/06/2021 à 20h17 CEST

Il y a des années, plus précisément 13 ans, que Ducati, l’usine italienne, désormais propriété de l’allemand Audi, vise un nouveau titre mondial. Son dernier sceptre date de 2007, de la main du fabuleux, agressif et incompris australien casey stoner et, dès lors, à la fois les siens Stoner (Honda, 2011) comme Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Marc Marquez, bien sûr, et le jeune homme Joan Mir, ils l’ont empêché de reconquérir ce titre malgré le fait d’avoir la meilleure moto, la ‘Desmosedici’, qui balaie en puissance, en vitesse de pointe (elle a couronné la courte ligne droite du Sachsenring à 300 kms/h.) et, bien sûr, en aérodynamisme, toujours en avance sur les autres.

Ces dernières années, ni le finaliste Andrea Dovizioso, qui tombait toujours sur Marquez Oui Mir, a su conquérir le titre. Et cette année (2021), la signature de Borgo Panigale a révolutionné la grille MotoGP avec le limogeage de ‘Dovi‘Oui Danilo Petrucci et les signatures de Jack Miller Oui Francesco ‘Pecco’ Baganaia, renforçant l’équipe ‘satellite’ de Pramac avec Johann Zarco et JOrge Martin. Et, malgré tout, l’énorme, le formidable, le jeune français très rapide et déjà très concentré Fabio Quartararo (Yamaha) domine le championnat du monde et, de plus, s’il n’y avait pas eu sa douleur au bras droit alors qu’il gagnait déjà à Jerez ou la baisse de sa combinaison au Mugello, il serait désormais le grand et seul favori pour le titre mondial.

Mais Zarco, à la surprise générale, à la surprise sans doute de leurs patrons Davide tardozzi Oui Paolo Ciabatti, avec ses trois deuxièmes places à Doha, au Portugal et au Mugello, est devenu le leader d’une usine qui, en effet, doit transformer sa domination sur la piste en sceptres. Ce Français curieux, tellement honoré qu’il a renoncé à son contrat avec KTM parce qu’il ne s’est pas adapté à la moto, est comparé cette année au majorquin Joan Mir (Suzuki). Pourquoi ? Parce que beaucoup pensent que la stratégie de Zarco, qui n’a encore obtenu aucune victoire en MotoGP (il en a une en 125cc et 15 en Moto2, où il a remporté deux titres, en 2015 et 2016 avec un finish insultant), se rapproche beaucoup de celui de Mir, qui a été proclamé champion, l’an dernier, avec une seule victoire. « J’aime qu’ils fassent cette comparaison, je le souhaite ! J’ai fini par être champion mais, au moins, Joan pour Johann, presque à égalité & rdquor ;.

Zarco, qui a fini par percuter la protection aérienne en essayant d’améliorer encore sa pole position (1.20.236 minutes), provoquant la fin prématurée de la quali, il a réalisé le meilleur temps devant les deux qui selon Marc Marquez (Honda, 5e, deuxième rangée), « Ce sont les trois avec un meilleur rythme que les autres & rdquor ;. MM93 parle, bien sûr, pour les trois composantes de la première ligne (Zarco, Quartararo et un formidable Aleix Espargaró et son Aprilia).

Il est évident qu’aucun des trois n’aura la vie facile, puisque la meute qui les suivra est composée de Meunier, Marquez Oui Miguel Oliveira (KTM), le dernier vainqueur. Il y aura, oui, qui devra rêver d’une grande course pour atteindre le sommet, surtout Bagnaïa (10e), qui ne vient pas de commencer (n’a pas encore gagné), Alex Rins (Suzuki, 11e), Valentino Rossi (Yamaha, 16e), Joan Mir (Suzuki, 17e) et Maverick Viñales (Yamaha, 21e).