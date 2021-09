Zarude arrive dans Pokémon GO cette semaine, voici comment en obtenir un

in

Un autre Pokémon mythique rare et insaisissable devrait apparaître pour la toute première fois dans Pokémon GO cette semaine, et vous voudrez en avoir un tant que vous le pourrez.

Pour célébrer la sortie mondiale prochaine de Pokémon, le film : Les secrets de la jungle, qui devrait être lancé dans le monde entier sur Netflix le 8 octobre, le Pokémon Rogue Monkey Zarude fera son apparition dans le jeu. D’autres contenus inspirés du film seront également présents, notamment le retour de Jessie et James de Team Rocket.

Pour obtenir Zarude pour vous-même, vous devrez effectuer une nouvelle recherche spéciale à durée limitée. La recherche vous permettra d’aider le professeur Willow à en apprendre davantage sur le monstre de type Ténèbres et Herbe, et ne peut être obtenue qu’entre le vendredi 1er octobre à 10h00 heure locale et le 10 octobre à 20h00 heure locale (vous pouvez compléter la recherche à votre rythme une fois que vous avez commencé, mais vous devrez lancer la recherche entre ces dates).

Voici un aperçu complet de tout ce qui se passe pendant les célébrations de Secrets of the Jungle :

– Une histoire de recherche spéciale à durée limitée sera disponible ! Terminez cette ligne de recherche pour rencontrer Zarude et aider le professeur Willow à en savoir plus sur le Pokémon Rogue Monkey. C’est la première fois que ce Pokémon Mythique de type Ténèbres et Herbe sera disponible dans Pokémon GO. Notez que vous ne pouvez obtenir cette recherche spéciale que pendant la période de l’événement, mais une fois que vous l’avez, vous pouvez la terminer à tout moment. – Rencontrez des Pokémon liés à Pokémon le Film : Les Secrets de la Jungle ! Hoothoot, Combee, Drilbur, Cottonee, Dwebble et bien d’autres apparaîtront plus fréquemment dans la nature. Si vous êtes chanceux, vous pourriez rencontrer un Larvitar ! – L’explorateur Pikachu fera son retour dans Pokémon GO, apparaissant à l’état sauvage. Si vous avez de la chance, vous pourriez rencontrer un Pikachu explorateur brillant ! Les Pokémon vus dans le film apparaîtront également dans les raids tout au long de l’événement :

– L’explorateur Pikachu, Larvitar, Roggenrola, Foongus et Rufflet apparaîtront dans les raids une étoile. Si vous êtes chanceux, vous pourriez rencontrer un Shiny Rufflet !

– Lickitung, Chansey, Pinsir, Ludicolo et Flygon apparaîtront dans des raids trois étoiles.

– Jessie et James continueront leurs hijinks de l’événement de l’année dernière. Gardez un œil sur eux dans vos instantanés et surveillez leur ballon Miaouss. Jessie et James apparaîtront dans leur ballon Miaouss jusqu’au vendredi 15 octobre 2021 à 10h00, heure locale. – Obtenez des tâches de recherche sur le terrain à thème à partir de PokéStops qui mèneront à des rencontres avec Audino, Rufflet et plus encore. Si vous êtes chanceux, vous pourriez rencontrer un Shiny Rufflet ! – De nouveaux objets d’avatar gratuits seront disponibles dans la boutique de style, y compris le chapeau d’aventure et la bouteille d’eau Wailmer.

Ajouterez-vous Zarude à votre équipe ? Avez-vous hâte de découvrir le nouveau film? Faites-le nous savoir à l’endroit habituel.