“Zarzuela me renvoie fièrement à mes racines”

Domaine de haut en bas. Dans le cinquième les Clippers ont pris l’honneur et ont ramené l’égalité dans leur fief pour tenter de forcer l’égalité, un autre septième, mais ce n’était pas possible. Les Suns n’ont pas laissé le choix aux Californiens cette fois. Chris Paul, déjà presque à 100% ayant oublié d’abord l’inconfort à […] More