Zascas l’institutrice qui a proposé de confiner les enfants pour « protéger Noël »

Les enfants Ils assument à nouveau un rôle de premier plan dans leur rôle par rapport à la pandémie depuis des jours. Si ces semaines nous avons fêté l’arrivée de vaccination des enfants aux communautés autonomes et il a même été débattu si les écoles devaient ou non servir de vaccination, les chiffres de l’augmentation des infections de cette sixième vague dans tout le pays les ont remises sur la cible en tant que transmetteurs silencieux du virus.

Au cours des derniers jours d’école avant Noël, la peur que les contagions ne transforment à nouveau le réveillon de Noël en un jour loin de la famille a causé une vague de réactions contradictoires qui ont pointé du doigt la population enfantine. L’un des plus critiqués lorsqu’il a donné son avis sur le sujet a été Daniel Sánchez Crespo, concepteur de jeux vidéo, enseignant, écrivain, vulgarisateur et entrepreneur qui a proposé aux enfants de ne pas aller en classe et de se confiner pour sauver les vacances.

Dans un premier tweet publié samedi dernier, il a donné l’idée de « suspendre les classes du Primaire la semaine prochaine ou de les rendre à distance », défendant que « Ils ne feront presque rien et nous sauverions des milliers d’infections qui affecteront Noël » et demandant au gouvernement d’en tenir compte : « Non plus parce que les enfants sont infectés (ils le seront, des milliers), à cause de la façon dont ils vont propager le virus à leurs familles cette saison des vacances. Les enfants brisent la bulle », a-t-il écrit sur Twitter.

Idée : suspendre les classes du primaire la semaine prochaine, ou les rendre à distance. Globalement, ils ne feront presque rien et nous sauverions des milliers d’infections qui affecteront Noël. Pensez-y, messieurs. du gouvernement – Dani Sanchez-Crespo (@DaniNovarama) 18 décembre 2021

Pas parce que les enfants sont infectés (ce qu’ils seront, des milliers) : à cause de la façon dont ils vont propager le virus à leurs familles ces vacances. Les enfants brisent la bulle. – Dani Sanchez-Crespo (@DaniNovarama) 18 décembre 2021

Le lendemain, le destin voulait que Sánchez-Crespo ait vécu dans sa chair, précisément ce qu’il voulait éviter avec l’idée qu’il a donnée à l’exécutif. Sa fille a été testée positive à la PCR sans jamais avoir de symptômes. « Isolé jusqu’au 29. La veille de Noël, Noël annulé. Le Père Noël ? Aucune idée de ce qu’on va faire », a déploré le tweeter, se souvenant de ce qu’il avait proposé : « J’ai dit hier, confinez les enfants pour protéger Noël. Ils m’ont appelé. Restez à la maison. Vous pouvez toujours ».

Une fille covid-positive par PCR. Asymptomatique

Deux réflexions :

– je chie sur tout

– Isolé jusqu’au 29. La veille de Noël, Noël annulé. Père Noël? Aucune idée de quoi faire.

J’ai dit hier : confiner les enfants pour protéger Noël. Ils m’ont tout appelé.

Rester à la maison. Ils le peuvent encore. – Dani Sanchez-Crespo (@DaniNovarama) 19 décembre 2021

Les réactions contre les avis de Sánchez-Crespo se sont multipliées en peu de temps sur le réseau social. Ils lui ont rappelé que « les enfants ne prennent pas soin d’eux-mêmes », puisqu’il n’avait même pas pensé au problème de concilier travail et soins si la démarche du confinement des plus petits était franchie, et que ce sont les adultes qui sont les plus exposés au virus lorsqu’ils se rendent à leur travail, prennent les transports en commun ou fréquents entreprises d’accueil :

Vraiment, vous n’avez pas besoin d’avoir des idées.

Les enfants ne prennent pas soin d’eux-mêmes, et il s’avère que le télétravail n’est pas pour tout le monde non plus.

Au-delà du fait que la motivation pour baiser des enfants sans école est votre propre égoïsme, nous laisserons cela pour un autre jour. – Sonia (@Sonisworld) 19 décembre 2021

Les adultes qui vont travailler (sans masque dans de nombreux bureaux), mangent dans les restaurants, prennent les transports, ne se rendent pas et se propagent ? Ne peuvent-ils pas aussi ramener le virus à la maison pour Noël ? Mais nous proposons seulement de renvoyer les enfants à la maison ? – Alba Llobet (@Alba_Llobet) 18 décembre 2021

Pas mal comme idée, mais tu devrais aussi résoudre le problème de réconciliation. Les vacances des parents ne sont pas interminables et les grands-parents ne peuvent pas être la solution. – DanielArgueso (@DanielArgueso) 18 décembre 2021

Pas du tout d’accord ! Parce que tu ne penses pas à fermer d’autres choses où les adultes se montrent contagieux !!! Qui va s’occuper des petits ? Les grands-parents? Bonne idée alors… en tout cas… – Toni Soriano (@tonisoriano66) 18 décembre 2021

Quelle bonne idée! Les laissons-nous à la maison ? – Groucho (@Grouchito) 18 décembre 2021

Idée, mais mauvaise, précisément. Voyons ce que nous, les pères et les mères qui travaillent, faisons tout d’un coup s’ils nous disent que les enfants doivent être à la maison. Je vous dis une meilleure idée : annuler les dîners d’entreprise, ça va être source de contagion. Et ils sont inutiles comme nous le sommes. – Jota BML (@jota_friki) 20 décembre 2021

Putain, regardez que @DaniNovarama est un gars super sensé, et j’ai lu des dizaines de fils qui doivent être encadrés, mais la durée de vie de ce sujet est une bonne chose … Mon fils a eu la moitié de sa courte vie avec des restrictions et des perdu ça, LA VIE. Kids home et open bars ?? – #JAVI # (@dEUSsisterdew) 20 décembre 2021

Pourquoi ne pas fermer les bars et annuler les repas avec les amis et la famille pour que les enfants ne soient pas infectés ? Est-ce vraiment… – Tacirupeca ۞ (@tacipuerca) 20 décembre 2021

La bulle n’est pas brisée par l’enfance, elle est brisée par des adultes qui vont dans tous les sens et font comme si la pandémie n’était pas leur problème. Je continue de voir des enfants respecter les règles mille fois mieux que les familles. La bulle est creusée par des événements sociaux ADULTES. – Maman geek (@MellamanSiL) 19 décembre 2021

« Les enfants sont confinés pour protéger Noël »

hahahahajuajuajahahahjaJUAJUAAJJJ – Priscila (@MissisOrwell) 19 décembre 2021

Idée : bannir les enfants pic.twitter.com/zkgKFWPdtW – Antonio Hedilla 🤼‍♂️🥊 (@ahedilla) 19 décembre 2021

Et c’est que Noël ne semble pas avoir beaucoup de sens si ce sont justement les enfants qui ne peuvent pas en profiter.

