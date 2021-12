Zavvi s’associe à LEGO pour un pop-up pour adultes

Le détaillant en ligne Zavvi s’est associé au groupe LEGO pour un pop-up saisonnier // Le détaillant en ligne Zavvi s’est associé au groupe LEGO pour un pop-up saisonnier // Le magasin temporaire est la première entreprise hors ligne de Zavvi en 12 ans

Le détaillant en ligne Zavvi et le groupe LEGO se sont associés pour ouvrir un magasin éphémère exclusif « Adults Welcome » au Trafford Center de Manchester.

Créée en partenariat avec le groupe LEGO et dédiée à tout ce qui concerne LEGO, la gamme de produits s’adressera à la fois aux adultes et aux enfants et reflétera la sélection disponible sur Zavvi.com.

Le magasin est la première entreprise de Zavvi dans l’espace de briques et de mortier, après avoir passé les 12 dernières années à commercer uniquement en tant que détaillant de commerce électronique.

Ouvert pendant toute la période des fêtes jusqu’au 1er février 2022, le magasin proposera une large sélection des meilleurs produits à base de briques pour Noël et au-delà.

Le pop-up présentera des ensembles de quatre des gammes les plus populaires de LEGO – jeux, divertissement, art et design et véhicules. Les best-sellers Harry Potter, Star Wars et les ensembles d’architecture sont également disponibles.

Une section interactive permet également aux visiteurs de se familiariser avec des exemples de produits et d’explorer un certain nombre de nouvelles versions.

« Nous voulions donner vie à notre partenariat avec LEGO, une marque dont la créativité et le produit sont vraiment de classe mondiale », a déclaré Joe Anderton, directeur général de Zavvi.

« L’opportunité de présenter directement l’offre Zavvi au consommateur était passionnante, et la fréquentation offerte par le Trafford Center pendant la période des fêtes est sans précédent, donc c’était vraiment une évidence !

« Avec de nombreuses marques de premier plan qui ont du succès ici, nous savons que nous sommes en bonne compagnie et tenons à remercier Lego et le Trafford Center pour leurs efforts visant à faire du pop-up un tel succès. »

