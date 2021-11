Zayn Malik a affronté Yolanda Hadid après avoir fait irruption dans la maison de Gigi

Zayn Malikla confrontation avec Yolande Hadid — celui qui s’est terminé avec Zayn plaidant sans conteste 4 accusations criminelles — était une question de limites… des limites qu’il dit qu’elle a violées.

Des sources ayant une connaissance directe disent à TMZ … Zayn était chez Gigi le 29 septembre, où il séjournait parce qu’il voulait être proche de sa fille. Nos sources disent que ce jour-là Yolanda a « fait irruption » dans la maison, sans appeler au préalable ni même frapper à la porte.

On nous dit que c’était une source permanente de conflit… Zayn avait l’impression que Yolanda agissait comme si la maison était la sienne et ignorait sa position de petit ami de Gigi et de père de leur petite fille. Nos sources disent que Zayn a fait connaître ses sentiments une fois qu’elle est entrée, mais Yolanda ne l’avait pas.

On nous dit que Zayn travaille généralement la nuit sur sa musique et dort une partie de la journée, et Yolanda a régulièrement perturbé sa vie en venant comme si elle possédait l’endroit.

Il y avait aussi d’autres sources de tension… notamment, Yolanda publiait des photos du bébé, ce qui énervait Zayn parce qu’il estimait que la vie privée était vitale.

Lire du contenu vidéo

ARRIÈRE-GRILLE

TMZ a cassé l’histoire … Zayn a été accusé de 4 chefs de harcèlement pour avoir prétendument réprimandé Yolanda et l’avoir poussée dans une commode – ce qu’il nie. Il a également été accusé d’avoir harcelé Gigi, qui se trouvait à Paris au moment des faits. Et, il a été accusé d’avoir harcelé l’agent de sécurité, que Zayn aurait défié de se battre. Zayn a plaidé sans contestation, a reçu une petite amende et a reçu l’ordre de suivre des cours de gestion de la colère.

Comme nous l’avons signalé, Zayn et Gigi ont rompu peu de temps après l’incident. Il reste chez lui en Pennsylvanie pour être proche de sa fille. Un porte-parole de Zayn a déclaré à TMZ que Zayn reste à la maison, travaillant et enregistrant sa musique pendant que lui et Gigi commencent le processus de travail avec un médiateur pour déterminer de nouveaux accords de coparentalité puisqu’ils ne sont plus ensemble.