Zayn Malik a frappé sa belle-mère Yolanda Hadid !? Zayn Malik s’est disputé avec sa belle-mère Yolanda et elle l’accuse de l’avoir frappée. WTF ?

TMZ rapporte que la mère de Gigi Hadid, Yolanda, a accusé Zayn Malik de l’avoir frappée la semaine dernière, la femme envisage sérieusement de le signaler à la police – ont indiqué des sources au média.

Des sources affirment que l’incident s’est produit la semaine dernière. Il n’y a pas d’autres détails sur qui a commencé l’attaque, il est dit que Yolanda maintient son histoire. Elle prétend que Zayn « l’a frappée ».

Zayn vient de poster qu’il est une personne privée et qu’il ne veut pas que cela soit rendu public, mais « dans un effort pour protéger l’espace (de ma fille), j’ai accepté de ne pas répondre aux allégations résultant d’une dispute que j’ai eue avec un membre du la famille de mon partenaire – qui est entré dans notre maison alors que mon partenaire était absent il y a plusieurs semaines. C’était et devrait être une affaire privée, mais cela semble créer des divisions pour le moment et malgré mes efforts pour nous ramener dans un environnement familial apaisé qui me permettra d’élever ma fille comme elle le mérite, cela a été « divulgué au presse. » .

La mère de Gigi Hadid, Yolanda Hadid, était dans le district de SoHo à New York ce jeudi. Comme vous le savez, Zayn sort avec Gigi avec qui il partage une fille de 1 an. Et jusqu’à présent, il n’y a eu aucun problème entre Yolanda et Zayn.

Zayn a dit à TMZ,

« Je nie catégoriquement avoir frappé Yolanda et pour le bien de ma fille, je refuse d’élaborer et j’espère que Yolanda reconsidérera ses fausses accusations et continuera à résoudre ce problème familial en privé. »

WTF ? Zayn l’a frappée ? C’est quelque chose de grave… inventerais-tu vraiment quelque chose comme ça ? Alors, c’est la nouvelle, Zayn Malik a frappé sa belle-mère Yolanda Hadid !?