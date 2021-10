Zayn Malik aurait été abandonné par un label au milieu des allégations et de la rupture de Gigi Hadid

Zayn Malik aurait été abandonné par sa maison de disques américaine RCA à la suite des allégations d’agression portées contre lui par Yolanda Hadid. Les proches du chanteur craignent qu’il ne fume du cannabis « extrêmement fort », et alors que le récent scandale a été la goutte d’eau, cette décision est venue depuis un certain temps. « Beaucoup de gens ont désespérément essayé de remettre la vie et la carrière de Zayn sur les rails, mais rien n’a fonctionné », a déclaré jeudi une source musicale senior au Sun.

« Tant de gens qui ont travaillé avec lui ont tout simplement abandonné », a poursuivi la source. « Il est presque impossible à contrôler ou à guider. Il y a quelque temps, son label a discrètement décidé que c’était la fin de leur relation, et maintenant ça. » Malik a quitté le boys band One Direction en 2015 et son premier album solo, Mind Of Mine, a été un succès. Cependant, son troisième album, ironiquement intitulé Nobody Is Listening, a été un flop majeur en 2021.

Malik fait face à quatre accusations criminelles de harcèlement après avoir prétendument attrapé la mère de l’ex-petite amie Gigi Hadid, Yolanda, et l’avoir poussée « dans une commode provoquant une angoisse mentale et une douleur physique », selon un rapport de police. Le chanteur a « catégoriquement » nié que quoi que ce soit de physique se soit passé entre lui et Yolanda et il aurait plaidé sans conteste les accusations mercredi.

La police a été appelée chez lui et chez Gigi en Pennsylvanie le 29 septembre, où Malik a qualifié Yolanda de « f—ing salope hollandaise » et lui a dit de « rester à l’écart de [my] f—ing fille », selon le rapport de police. Il lui aurait crié dessus, « le foutu sperme qui est sorti de [my] f—ing c— » et engagé dans « des jurons continus ».

Sur les quatre accusations de harcèlement, l’une concerne Gigi. Le mannequin n’était pas en ville lors de l’incident présumé entre Malik et Yolanda, mais a peut-être été au téléphone avec l’un d’eux à un moment donné. L’ancien membre de One Direction est accusé d’avoir crié « attachez-vous à des putains de couilles et défendez votre partenaire contre votre putain de mère dans ma maison ». L’agent de sécurité John McMahon aurait tenté de se battre avec Malik, auquel Malik a crié: « Sortez de ma foutue maison, cuivre. » L’une des trois autres accusations de harcèlement découle de cette altercation.

Suite au plaidoyer de non-contestation de Malik, il a été condamné à une amende et est en probation pendant un an. Il doit suivre un cours de gestion de la colère et un programme de violence domestique. S’il remplit toutes les conditions et n’a commis aucune autre infraction, un juge peut mettre fin à sa probation au bout de six mois. Malik a également reçu l’ordre d’éviter tout contact avec Yolanda et McMahon.

Malik a abordé la situation dans un communiqué jeudi soir. « Comme vous le savez tous, je suis une personne privée et je veux vraiment créer un espace sûr et privé pour que ma fille grandisse. Un endroit où les questions familiales privées ne sont pas jetées sur la scène mondiale pour que tous puissent fouiller et choisir à part », a-t-il déclaré. « Dans un effort pour protéger cet espace pour [my daughter] J’ai accepté de ne pas contester les réclamations résultant d’une dispute que j’ai eue avec un membre de la famille de mon partenaire qui est entré dans notre maison alors que mon partenaire était absent il y a plusieurs semaines », a poursuivi Malik. « C’était et devrait toujours être une affaire privée, mais il semble que pour maintenant, il y a des divisions et malgré mes efforts pour nous restaurer dans un environnement familial paisible qui me permettra de coparentalité de ma fille d’une manière qu’elle mérite, cela a été « divulgué » à la presse. J’espère cependant pour la guérison et pour toutes les personnes impliquées dans les mots durs partagés et, plus important encore, je reste vigilant pour protéger Khai et lui donner l’intimité qu’elle mérite. »

Un représentant de Gigi a déclaré à PEOPLE : « Gigi se concentre uniquement sur le meilleur pour Khai. Elle demande la confidentialité pendant cette période. »