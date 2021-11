Zayn Malik condamné pour avoir violé la mère de Gigi Hadid – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Le chanteur Zayn Malik Il n’a pas réfuté les accusations de harcèlement contre sa petite amie, le mannequin Gigi hadid, et sa mère lors d’une violente dispute le 29 septembre au domicile familial à l’extérieur de Philadelphie.

L’ancien membre du groupe One Direction a été accusé d’avoir saisi Yolanda Hadid et la poussant contre une commode, selon des documents judiciaires. Malik « insulte continuellement » Yolanda Hadidles docs disent, l’appelant un « P … Néerlandais de m … » et lui disant de rester loin de sa fille.

Malik, 28 ans, a également dit à Gigi Hadid « Défendez votre partenaire de votre p … mère dans ma maison », sur la base des actes d’accusation déposés dans le comté de Bucks.

Elle a également tenté de combattre un homme, que TMZ a identifié comme un agent de sécurité, qui se trouvait également à la maison, selon les documents.

Malik a déposé mercredi un règlement pour quatre chefs d’accusation sommaires de harcèlement, selon lequel il refuse d’admettre sa culpabilité mais accepte la punition.

Un juge l’a condamné à 90 jours de probation pour chaque chef d’accusation, soit près d’un an en tout. Vous devez suivre un cours de gestion de la colère, être évalué et, « si vous réussissez », suivre un programme sur la violence domestique. Il a également reçu l’ordre de ne pas avoir de contact avec Yolanda Hadid ou l’homme susmentionné. La probation pourrait être levée dans six mois si Malik remplit les conditions, selon les documents.

Malik a répondu aux accusations sur Twitter, écrivant qu’il avait accepté « de ne pas réfuter les affirmations découlant d’une dispute que j’ai eue avec un membre de la famille de mon partenaire qui est entré par effraction dans notre maison alors que mon partenaire était absent il y a plusieurs semaines ». Il s’est plaint que l’affaire avait été divulguée à la presse et l’a qualifiée d' »affaire privée ».

Malik et Gigi Hadid, 26 ans, ont ensemble une fille d’un an. Le couple se fréquente depuis plusieurs années. Hadid est devenu l’un des mannequins les plus recherchés au monde ; Malik a été le premier à quitter One Direction pour se consacrer au chant en tant que soliste.

Source : Excelsior