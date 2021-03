«Zayn Malik et Gigi Hadid ne se sont pas mariés en secret, d’accord?» liens ⋆ .

Zayn Malik et Gigi Hadid ne sont pas mariés. Mais pourquoi tout le monde a-t-il paniqué quand il y a eu un bref rapport indiquant qu’ils s’étaient mariés? [Buzzfeed]

Jennifer Lopez n’a pas eu Alex Rodriguez sur ses réseaux sociaux depuis la rupture de 24 heures. Cependant, elle a publié beaucoup de contenu pour une seule femme. [LaineyGossip]

Rami Malek et Rachel Bilson est allé au lycée ensemble mais il a été impoli avec elle quand elle a posté une photo de leurs jours d’école. [JustJared]

Mon horoscope est une question d’argent et d’investissements cette semaine! [OMG Blog]

Cette montre Gucci est très étrange, mais cool d’une manière datée. [Tom & Lorenzo]

Pat Sajak a été un crankypants pendant des années, mais ça empire. [Dlisted]

Sarah Jessica Parker portait une fois un haut tube aux SAG. [GFY]

27 robes est la raison pour laquelle je déteste Malin Akerman à ce jour. [Pajiba]

Veuillez attendre la réouverture, nous devons encore faire vacciner davantage de personnes. [Towleroad]

Andrew Cuomo a abusé de son pouvoir sur ses subordonnées pendant des années, à cause de cela. Brut. Répugnant. [Jezebel]

Frankie Muniz a donné à son fils un nom inhabituel. [Seriously OMG]