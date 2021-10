Zayn Malik et Gigi Hadid ont rompu après l’agression présumée du chanteur contre la mère du mannequin – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

La nouvelle a suscité un véritable émoi, non pas tant à cause de la rupture du couple mais à cause des circonstances dans lesquelles elle se serait produite. Zayn Malik, 28 ans, et Gigi Hadid, 26 ans, se sont séparés après six ans de relation et une fille en commun, comme l’ont confirmé plusieurs sources proches au magazine People.

Il n’y aurait rien de plus remarquable que la tristesse face à la rupture dans la décision de l’artiste et du mannequin sans les informations qui pointent vers les raisons qui auraient provoqué cette séparation inattendue. La polémique a commencé lorsque le portail TMZ a assuré que la mère de Gigi, Yolanda, envisageait de porter plainte contre la chanteuse pour l’avoir agressée lors d’une dispute.

Dans une déclaration publiée par ce qui était membre du groupe One Direction, Malik a catégoriquement démenti de telles informations et a expliqué qu’il voulait que sa vie soit « un espace où les questions familiales privées ne soient pas jetées dans le monde pour être débattues ».

« Dans un effort pour protéger cet espace pour ma fille, je ne répondrai pas aux informations faisant état d’une bagarre avec l’un des membres de la famille de mon partenaire qui est entré dans notre maison alors que mon partenaire était parti depuis plusieurs semaines. C’est une affaire privée », a-t-il ajouté. C’est précisément l’un des mots qu’il a utilisé dans cette déclaration, faisant référence au fait qu’il a « partagé » l’éducation de sa fille, a donné un indice sur l’état de sa relation avec le modèle.

Gigi elle-même a d’ailleurs fait une brève déclaration par l’intermédiaire de son représentant avec laquelle elle se réconcilie avec les remous provoqués, mais elle ne fait pas référence à Zayn ni à la confrontation qu’il aurait eue avec sa mère, 57 ans. « Gigi se concentre uniquement sur le meilleur pour Khai. Demandez la confidentialité pendant cette période. «

La tempête parfaite plane sur le couple qui pour le moment répète que l’essentiel est le bien-être de leur fille Khai, âgée de 13 mois. Il y a quelques semaines précisément, ils ont célébré le premier anniversaire de leur fille avec une grande fête, des images parmi les dernières qu’ils ont jouées en famille.