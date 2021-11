Zayn Malik et Gigi Hadid se disputent la garde de leur fille

Zayn Malik et Gigi Hadid se battent pour la garde de leur fille | Instagram

Ils ont récemment révélé la situation de la garde de Khai, fille de Zayn Malik et Gigi hadidEh bien, ils ont déjà des avocats et maintenant tout le monde se demande ce qu’il adviendra de leur premier-né après leur séparation.

Malheureusement, ce mois a été extrêmement chaotique pour Zayn Malik et Gigi Hadid, car le couple a accueilli leur première fille ensemble, Khaï, en septembre 2020.

Au début, la paternité a renforcé le lien entre le mannequin et le chanteur, cependant, au fil des mois, la situation est devenue assez tendue entre eux.

Comme nous l’évoquions il y a quelques jours, Yolanda Hadid a accusé l’ancien membre des One Direction de l’avoir frappée.

Selon les informations, l’ancien membre de One Direction a été inculpé de quatre chefs de harcèlement et apparemment, la mère du mannequin et Zayn se sont disputés en septembre dernier sur la fuite apparente de la nouvelle de la grossesse de Gigi.

Dans les accusations des documents obtenus par les médias, il est rapporté que Zayn a attrapé Yolanda et l’a poussée contre une commode, lui causant une angoisse mentale et une douleur physique.

La confrontation ne s’est pas arrêtée là, car le chanteur britannique aurait insulté sa belle-mère et lui aurait ordonné de « se tenir à l’écart de sa fichue fille ».

En revanche, des sources proches des célébrités assurent que Gigi et Zayn sont séparéCependant, ils ont tous deux le même intérêt commun : rechercher un environnement paisible et sain pour Khai.

C’est pour cette raison que le chanteur Zayn et le mannequin Gigi se disputent la garde de leur fille.

Ils travaillent sur les détails de la garde à vue. Ils sont en contact avec Khai et prennent des décisions pour elle. Gigi et Zayn ont rencontré des avocats séparément. Ils veulent tous les deux s’assurer qu’ils peuvent résoudre la situation de garde avec Khai et ils se sentent tous les deux en droit de l’avoir », a expliqué la source.

« Elle a besoin d’espace. Ils ont été en communication et ils ont travaillé sur la façon dont ils continueront à être des parents communs, mais elle est très tendue en ce moment. Ils veulent tous les deux le meilleur pour Khai et essaient d’être civils. »

Alors que la mère de Gigi est bouleversée par ce qui s’est passé avec Zayn, et la source a ajouté que la famille Hadid veut que Gigi mette fin à Zayn pour toujours.

Ils ont déjà vu ce comportement et pensent que c’est inacceptable. Tout le monde est triste parce que les choses sont devenues si moche et elles sont allées de cette façon. Il y a du drame et des émotions intenses dans toutes les familles, mais elles ont l’impression que Zayn a franchi une ligne et doit être responsable. »