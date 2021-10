Zayn Malik licencié de son label après une altercation avec la mère de Gigi

Zayn Malik a viré de son label après une altercation avec la mère de Gigi. Ses fans craignent qu’il abuse de son pot commun.

Le Sun rapporte que le chanteur en difficulté a été expulsé par son label alors que ses fans craignent qu’il n’ait fumé beaucoup de laitue du diable «trop forte». La révélation intervient après que l’ex-One Direction de 28 ans se soit séparé du mannequin Gigi Hadid, 26 ans, mère de sa fille.

Comme vous le savez, Zayn Malik n’a pas répondu aux 4 chefs d’accusation de harcèlement de Yolanda Hadid et a été condamné à des cours de probation et de gestion de la colère et de violence domestique. Yolanda l’a accusé de l’avoir poussée, lors d’un incident survenu le 29 septembre, au ranch que Malik partage avec Gigi en Pennsylvanie.

Selon The Sun, Zayn a été expulsé de son label RCA. – avec des personnes proches de lui disant que le chanteur a fumé de la marijuana « extrêmement forte ». Une source du média musical a déclaré :

« Beaucoup de gens ont désespérément essayé de redresser la vie et la carrière de Zayn, mais rien n’a fonctionné. » « Beaucoup de gens qui ont travaillé avec lui ont démissionné. « Il est presque impossible à contrôler ou à guider. Il y a quelque temps, leur label a tranquillement décidé que c’était la fin de leur relation, et maintenant ça. »

Des documents judiciaires indiquent que Zayn a dit à Yolanda, la grand-mère de sa fille, de « se tenir à l’écart de sa putain de fille ». Et selon les documents, « il l’a poussée dans une loge lui causant une angoisse mentale et une douleur physique ».

Le rapport poursuit en disant que Gigi travaillait à Paris, mais aurait entendu toute l’altercation par téléphone. Zayn aurait tourné toute sa colère contre sa petite amie en lui disant « avoir ce foutu b0las et défendre votre partenaire de votre foutue mère chez moi ».

Après que Zayn n’ait pas répondu aux accusations de harcèlement – même s’il ne s’agit pas d’un plaidoyer de culpabilité (ne pas répondre aux accusations portées contre lui signifie que vous acceptez la condamnation, mais évitez d’admettre la culpabilité sur la base des faits, tout comme Google !) condamné à 300 jours de probation. Vous devez également suivre des cours de gestion de la colère et un programme de violence domestique supervisé et ne pouvez pas contacter les Real Housewives of Beverly Hills, Yolanda Hadid ou l’agent de sécurité.

Ok, alors que Zayn a été expulsé de son label, des amis sont préoccupés par l’utilisation régulière de Maria par le chanteur et cela a également été une préoccupation pour les patrons de label – selon le rapport.

Une source a déclaré au Sun :

« Il ne (travaille) plus avec (le label) RCA. Il est arrivé au bout de la ligne avec eux, comme avec tant d’autres personnes avant : managers, agents, dirigeants de label. « Beaucoup de gens pensaient qu’il avait du potentiel. C’est un talent avec une belle apparence et beaucoup de fans. Mais il est trop. Malheureusement, tous ceux qui ont essayé de l’arrêter au fil des ans l’ont trop trouvé. » « C’est déterminé dans son comportement, certains craignent qu’il ne soit pas satisfait tant que sa perspective de carrière n’est pas complètement terminée. »

Le musicien farouchement privé serait devenu « de plus en plus isolé » dans le ranch de Pennsylvanie où lui et Gigi élevaient Khai. Un initié a déclaré :

« Zayn vit une existence presque ermite. « Il aime le calme, la solitude, le rythme lent, travailler la musique. La vie à la ferme rurale lui va bien et ils sont au ranch depuis un certain temps. « Gigi adore ça aussi. Elle cuisine pour lui tous les jours et même tricote. Elle fait du bricolage à la maison et peint les chambres elle-même. » « Mais elle veut aussi retourner au travail, ce qui signifie des fêtes, des tapis rouges et des campagnes publicitaires, Instagram – toutes les choses que Zayn veut éviter. »

Le rapport Sun poursuit en disant que la relation de Zayn et Yolanda, qui vit dans le ranch d’à côté, a longtemps été endommagée. Des sources disent qu’il soupçonnait que c’était elle qui avait divulgué la nouvelle de la grossesse l’année dernière – ce que l’équipe de Yolanda a nié.

« L’idée qu’elle ait divulgué des détails sur la grossesse de sa fille est risible compte tenu de ce qu’elle a vu dans les coulisses. Loin de quelqu’un en désaccord avec Zayn, elle a passé de nombreuses années à le soutenir lui et Gigi, l’accueillant dans sa famille. Elle mérite beaucoup plus de crédit. »

Pourtant, les initiés insistent sur le fait que leurs personnalités sont « comme l’huile et l’eau ». Une source a déclaré :

« Yolanda a toujours été très impliquée dans la carrière de Gigi et dit toujours que Zayn devrait faire plus pour la soutenir – aller sur les tapis rouges avec elle, publier sur elle en ligne. À un moment donné, elle a suggéré une émission de téléréalité et il a été horrifié. C’est l’idée de Zayn d’un cauchemar. » « Elle donne toujours l’idée que le refus de Zayn de jouer au showbiz paralyse la carrière de Gigi. »

Le mois dernier, Zayn a décidé de ne pas se rendre au Met Gala à la dernière minute. Ce qu’ils voient, c’est un comportement croissant qui inquiète l’équipe Hadid.

En juin, des photos ont fait surface de Zayn Malik torse nu lors d’une altercation avec un fêtard devant une boîte de nuit de New York. Bien qu’ils n’en soient pas venus aux mains, l’incident a laissé Gigi « furieuse ».

Les fans de Zayn s’inquiètent de son comportement depuis un certain temps maintenant.. En janvier, il semblait fumer de la marijuana et boire de la bière tout en jouant de la musique tôt le matin sur Instagram Live (c’est la première photo ci-dessus). Un adepte a demandé :

« Pourquoi Zayn se défonce-t-il, joue-t-il de la musique et allume-t-il les lumières à 6 heures du matin alors qu’il est censé avoir un bébé à la maison ?

Mais selon le rapport, Zayn a récemment déclaré sur un podcast que Gigi était « vraiment cool » avec sa composition musicale de fin de soirée. À propos de la marijuana, Zayn avait déclaré : « Cela m’aide parfois dans le processus créatif si vous fumez de la bonne marijuana. Je fume probablement depuis un moment. »

Us Weekly rapporte que la relation de Gigi et Zayn était « destructrice » et que « c’est bien mieux qu’ils se soient séparés ».

Un initié a déclaré: « Gigi et Zayn ont eu une relation très destructrice quand ils étaient ensemble romantiquement. »

« Gigi défend la bonne capacité de Zayn à élever sa fille ensemble », a déclaré la source Nous.

Les ex qui ont commencé à sortir ensemble en novembre 2015 – se sont séparés et sont revenus plusieurs fois avant qu’il ne soit confirmé qu’ils avaient ravivé leur romance en janvier 2020. Trois mois plus tard, plusieurs sources ont confirmé que Gigi attendait leur premier enfant ensemble.

Donc, ce sont les rapports les plus récents, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus.