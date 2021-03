Zayn Malik partage quel membre de One Direction fait la meilleure musique

Ils ont toute une histoire! Zayn Malik a peut-être été le premier à quitter One Direction, mais il n’a cessé de soutenir ses anciens camarades de groupe depuis qu’ils sont partis en solo.

Lors d’une interview sur Sirius XM Discutable le mercredi 17 mars, le chanteur de «Dusk Til Dawn», âgé de 28 ans, a joué timidement lorsqu’on lui a demandé qui de son ancien groupe il considérait comme «non». 2. » Malik a admis qu’il ne pensait pas qu’il était juste de se classer Niall Horan, Liam Payne, Styles Harry et Louis Tomlinson compte tenu de son passé avec le X Factor UK anciens.

«Je ne pense pas qu’il y ait une comparaison», dit-il. «Mais je vais vous dire quoi, Niall est mon préféré. Et ça? Niall fait la meilleure musique.

Lorsque l’animateur de radio a exprimé son incrédulité que n’importe qui puisse créer quelque chose «encore mieux que Zayn», le crooner de «Pillowtalk» est resté humble. «Il fait de la meilleure musique que moi», a ajouté Malik. «Ouais, je suis fan de Niall.»

Le candidat aux Brit Awards a envoyé des ondes de choc à travers le fandom One Direction en mars 2015 lorsqu’il a quitté le groupe pop après cinq ans. Une semaine avant que le groupe ne fasse la déclaration officielle, Malik a quitté leur Sur la route une fois de plus tour du monde.

«Ma vie avec One Direction a été plus que ce que j’aurais pu imaginer», avait-il noté à l’époque. «Mais, après cinq ans, j’ai l’impression que c’est maintenant le bon moment pour moi de quitter le groupe. Je voudrais m’excuser auprès des fans si j’ai laissé tomber quelqu’un, mais je dois faire ce qui me tient à cœur. Je pars parce que je veux être une personne normale de 22 ans, capable de se détendre et de passer du temps en privé à l’abri des projecteurs.

Les autres membres du groupe ont continué en quatuor et ont sorti leur cinquième album studio, Fabriqué le matin, en novembre 2015. Deux mois plus tard, Nous hebdomadaire a confirmé que One Direction ferait une pause, une source affirmant que les chanteurs «resteraient amis, mais ils sont épuisés et veulent une carrière solo».

Il n’a pas fallu longtemps aux natifs du Royaume-Uni pour poursuivre leurs propres entreprises artistiques. Horan, 27 ans, a produit jusqu’à présent deux disques solo: Vaciller (2017) et Temps de chagrin (2020). Malik, pour sa part, a sorti son troisième album, Personne n’écoute, plus tôt cette année. Styles, 27 ans, Payne, 27 ans, et Tomlinson, 29 ans, ont également sorti des disques en solo.

Bien qu’ils ne fassent plus de musique ensemble, le crooner «Slow Hands» et Malik semblent être restés proches au fil des ans. Lorsque le chanteur de «I Don’t Wanna Live Forever» a accueilli son premier enfant avec Gigi Hadid en septembre 2020, Horan n’a pas tardé à envoyer ses meilleurs vœux aux nouveaux parents.

« Je lui ai récemment envoyé un message pour le féliciter », a déclaré l’artiste « Nice to Meet Ya » Petit-déjeuner de la capitale un mois après la naissance de la fille de Malik, Khai. «C’est une chose incroyable. Vous entendez tout le temps que devenir papa, c’est une chose tellement incroyable.

Écoutez Watch With Us pour en savoir plus sur vos émissions préférées et pour les dernières nouvelles télévisées!