Zayn Malik plaide coupable d’avoir harcelé Yolanda, Gigi Hadid, et aurait poussé Yolanda

Zayn Malik a déclaré jeudi son différend avec Yolande Hadid était une « affaire privée », mais nous avons appris qu’elle est en fait devenue une affaire publique, car Zayn a été accusé de crimes contre Gigi et Yolanda Hadid et a fini par plaider.

Zayn a été inculpé de 4 infractions pénales de harcèlement et, bien que le doc officiel affirme avoir plaidé coupable à une, d’autres docs montrent qu’il n’a plaidé aucune contestation.

Selon les documents, obtenus par TMZ, Zayn s’est présenté au domicile de Gigi et Zayn en Pennsylvanie le 29 septembre et s’est engagé dans une dispute nucléaire. Il aurait traité Yolanda de « putain de salope hollandaise », lui aurait ordonné de « rester à l’écart de [my] putain de fille. » Il a dit cela, bien qu’il soit difficile de savoir pourquoi, « le foutu sperme qui est sorti de [my] putain de merde »

Il l’aurait ensuite « poussée [Yolanda] dans une commode provoquant une angoisse mentale et une douleur physique. » Zayn nie tout contact physique.

Quant à l’accusation selon laquelle il a harcelé Gigi, selon le rapport de police, il lui a crié « enfilez des putains de couilles et défendez votre partenaire contre votre putain de mère dans ma maison ».

Il y avait un agent de sécurité sur place, et selon le rapport de police, Zayn a crié: « F*** sortir de ma foutue maison de cuivre. » Le rapport de police dit que Zayn a essayé de combattre le garde.

Lire du contenu vidéo

BACKGRID

Zayn n’a pas contesté mercredi le harcèlement et a été condamné à une amende, mais avec des conditions. Il est en probation de 90 jours pour chaque chef d’accusation, totalisant 360 jours. Il doit également suivre un cours de gestion de la colère et un programme de violence domestique. Il ne doit avoir aucun contact avec Yolanda ou l’agent de sécurité.

En supposant que toutes les conditions soient remplies après 6 mois, le juge pourrait mettre fin à la probation.