Zayn Malik plaide sans contestation contre Gigi et Yolanda Hadid accusés de harcèlement

Le 28 octobre, TMZ, citant des sources ayant une connaissance directe, a rapporté que Zayn aurait frappé Yolanda la semaine dernière. Le musicien a nié l’allégation.

« Je nie catégoriquement avoir frappé Yolanda Hadid », a-t-il déclaré au média, « et pour le bien de ma fille, je refuse de donner plus de détails et j’espère que Yolanda reconsidérera ses fausses allégations et résoudra ces problèmes familiaux en privé. »

Zayn a également semblé répondre à l’accusation dans une déclaration publiée sur Twitter.

« Comme vous le savez tous, je suis une personne privée et je veux vraiment créer un endroit sûr et privé pour que ma fille grandisse », a-t-il écrit. « Un endroit où les affaires familiales privées ne sont pas jetées sur la scène mondiale pour que tout le monde puisse les fouiller et les séparer. Dans un effort pour protéger cet espace pour elle, j’ai accepté de ne pas contester les réclamations découlant d’une dispute que j’ai eue avec un membre de la famille de celui de mon partenaire qui est entré chez nous alors que mon partenaire était absent il y a plusieurs semaines. »

Il a ajouté: « C’était et devrait toujours être une affaire privée, mais il semble pour l’instant qu’il y ait des divisions et malgré mes efforts pour nous restaurer dans un environnement familial paisible qui me permettra de coparenter ma fille d’une manière dont elle mérite, cela a été « divulgué » à la presse. J’ai cependant bon espoir pour la guérison de toutes les personnes impliquées avec les mots durs partagés et, plus important encore, je reste vigilant pour protéger Khai et lui donner l’intimité qu’elle mérite.