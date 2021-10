Zayn Malik plaide sans conteste pour harceler Yolanda Hadid

Zayn Malik a plaidé sans conteste pour harceler Gigi Hadid et sa mère, Yolanda Hadid, à propos d’une dispute explosive le mois dernier, peut confirmer Page Six.

L’ancien membre de One Direction, 28 ans, a été inculpé de quatre chefs de harcèlement et a plaidé mercredi.

Malik se trouvait dans la maison de Pennsylvanie qu’il partageait avec Gigi, 26 ans, lorsque la dispute a éclaté le 29 septembre, selon une citation que nous avons obtenue.

La chanteuse aurait appelé Yolanda, 57 ans, une « salope hollandaise f-king » et lui aurait ordonné de « rester à l’écart de [my] f-roi fille. Il a également mentionné « le sperme f-king qui est sorti de [my] f-roi c-k. «

Les documents affirmaient que Malik « avait attrapé et poussé [Yolanda] dans une commode, provoquant une angoisse mentale et une douleur physique », bien qu’il ait nié avoir eu un quelconque contact physique.

Il aurait également crié à Gigi: « Enfilez des boules de f-king et défendez votre partenaire contre votre f-king mère dans ma maison. »

Malik a alors failli se battre avec un agent de sécurité qui était également présent, lui aurait crié: « Sortez le f-k de ma f-king house, cuivre. »

Dans le cadre de son plaidoyer, l’ancien bagueur a été condamné à une amende et à 90 jours de probation pour chaque chef d’accusation pour un total de 360 ​​jours. Il doit également suivre un cours de gestion de la colère et un programme de violence domestique et ne peut avoir aucun contact avec Yolanda ou l’agent de sécurité.

Si toutes les conditions sont remplies après six mois, le juge peut mettre fin à sa probation.

Le plaidoyer de Malik intervient après l’annonce de l’annonce par l’alun de « Real Housewives of Beverly Hills » de l’avoir accusé de l’avoir frappée.

Le crooner de « Pillowtalk » a nié avec véhémence les affirmations de Yolanda sur Twitter, écrivant en partie: « C’était et devrait toujours être une affaire privée, mais il semble pour l’instant qu’il y ait une division et malgré mes efforts pour nous restaurer dans un environnement familial paisible qui permettez-moi de coparentalité de ma fille d’une manière qu’elle mérite, cela a été « divulgué » à la presse. »

Gigi et Malik ont ​​accueilli leur premier enfant, leur fille Khai, en septembre 2020. Page Six a confirmé jeudi qu’ils avaient rompu après la dispute avec sa mère.

Les représentants de Malik, Yolanda et Gigi n’ont pas immédiatement renvoyé les demandes de commentaires de Page Six.