Le chanteur Zayn Malik nie « catégoriquement » avoir frappé la mère de Gigi Hadid, Yolanda Hadid, après que des informations ont fait surface jeudi selon lesquelles la star de Real Housewives of Beverly Hills « envisageait sérieusement » de porter plainte contre Malik. Le chanteur de « Dusk Till Dawn » et Hadid sont les parents d’une fille de 1 an, Khai, et ont gardé leur vie privée loin des projecteurs. Malik, 28 ans, espère faire de même dans cette situation, qualifiant cela d' »affaire privée » dans une déclaration sur Twitter.

Plus tôt jeudi, des sources ont déclaré à TMZ Yoldana, 57 ans, « envisageait sérieusement » de déposer un rapport de police sur un incident présumé. La raison de l’agression présumée est inconnue, mais des sources ont déclaré à TMZ Yolanda « s’en tenir à son récit » et affirme que l’ancienne chanteuse de One Direction l’a « frappée ». Bien que Yolanda envisageait de déposer un rapport de police, TMZ a indiqué qu’elle ne l’avait toujours pas fait. Elle a été vue à New York jeudi matin.

pic.twitter.com/Idwdx1PZdB – zayn (@zaynmalik) 28 octobre 2021

Peu de temps après la publication de son rapport par TMZ, Malik a partagé deux déclarations. Premièrement, il a publié une longue déclaration sur Twitter, dans laquelle il a écrit qu’il « a accepté de ne pas contester les réclamations découlant d’une dispute que j’ai eue avec un membre de la famille de mon partenaire qui est entré chez nous alors que mon père était absent il y a plusieurs semaines » afin de protéger la vie privée de sa famille. « C’était et devrait toujours être une affaire privée, mais il semble pour l’instant qu’il y ait des divisions et malgré mes efforts pour nous ramener dans un environnement familial paisible qui me permettra de coparenter ma fille d’une manière qu’elle mérite, ce a été « divulguée » à la presse », a écrit Malik. « J’espère cependant que toutes les personnes impliquées seront guéries par les mots durs partagés et, plus important encore, je reste vigilant pour protéger Khai et lui donner l’intimité qu’elle mérite. »

Bien que Malik ait confirmé qu’il y avait une sorte de dispute avec Yolanda, il a nié l’avoir frappée dans une déclaration distincte à TMZ. « Je nie catégoriquement avoir frappé Yolanda Hadid et pour le bien de ma fille, je refuse de donner plus de détails et j’espère que Yolanda reconsidérera ses fausses allégations et s’efforcera de résoudre ces problèmes familiaux en privé », a déclaré le chanteur.

Hadid, 26 ans, et Malik sont en couple depuis fin 2015. Ils ont accueilli leur fille en septembre 2020. Le couple a gardé sa fille à l’abri des regards. Ce n’est qu’en janvier que Hadid a révélé le nom de Khai. Elle a ajouté « la mère de Khai » à sa biographie sur Instagram. Khai a fait une apparition sur la page Instagram de Hadid le 9 octobre lorsque Hadid a célébré l’anniversaire de sa sœur cadette Bella Hadid. Le message comprenait une photo de Khai et de sa tante, toutes deux dos à la caméra.