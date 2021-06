Zayn Malik surpris torse nu devant un bar sur le point de se battre

D’après ce que l’on peut voir dans la vidéo, l’interprète de “Dusk Till Dawn” quittait le club de billard d’Amsterdam situé dans l’East Village. Zayn ne portait pas de chemise pour des raisons encore inconnues.

Alors qu’il marchait un cigare à la main, un homme qui était apparemment en état d’ébriété est sorti du Little Sister Lounge, le bar d’à côté et s’est approché de lui et a commencé à insulter. Le sujet en question a rempli la patience du chanteur après lui avoir crié dessus et lui avoir donné un commentaire homophobe. Zayn s’est défendu et juste au moment où il était sur le point de le frapper, son équipe de sécurité l’a arrêté. Regardez la vidéo ici.