Zayn Malik va-t-il en prison pour avoir frappé la mère de Gigi Hadid ? | Instagram

Apparemment le célèbre chanteur Zayn Malik doit suivre des cours de gestion de la colère en plus des autres sanctions imposées par un juge après avoir apparemment blessé la mère de Gigi hadid, avec qui il a eu une relation quelque peu dysfonctionnelle.

Récemment Zayn Malik, ancien membre des One Direction, a reçu la condamnation d’un juge après l’altercation dont il était l’auteur le 29 octobre contre la mère de Gigi Hadid.

Et c’est que la dame assure que son gendre l’a agressée physiquement, malgré les des charges contre lui, le chanteur n’a pas répondu à celles-ci, cependant, il doit se plier aux sanctions imposées par l’autorité.

Comme vous vous en souvenez peut-être, il y a quelques jours, Yolanda Hadid a accusé Malik de l’avoir poussée contre une commode et l’a également insultée, selon la mère du mannequin.

Il semble qu’elle lui demandait de rester à l’écart de sa fille, puisqu’elle l’avait apparemment harcelée, cependant, il convient de noter que cette partie n’est pas tout à fait claire.

A cause de tout cela, le chanteur a demandé à sa compagne de le défendre des accusations de sa mère, mais malheureusement elle n’a pas répondu, ce qui nous fait croire que l’épisode a bien eu lieu.

Le chanteur s’est défendu contre les accusations, cependant, en ne fournissant pas de preuves, un juge a décidé de le condamner et de le juger sur quatre chefs d’accusation.

Selon des informations confirmées, un juge a condamné Malik sur quatre chefs d’accusation dont le chanteur nie toute culpabilité, mais il purgera les peines suivantes :

90 jours de probation pour chacune des accusations Assister à des cours de gestion de la colère et être évalué Exécuter d’autres programmes de violence familiale

De même, il a été conclu que la chanteuse ne pourra pas approcher Yolanda Hadid ou l’agent de sécurité qui aurait été témoin de tout.

De plus, il convient de mentionner que votre probation peut être annulée dans six mois si vous vous conformez aux dispositions.

Après cela, comme prévu, Malik et Gigi Hadid se séparent et prétendent que tout est à cause de la mère du mannequin, bien que la version puisse changer en raison de la sentence du juge.

Il est à noter que leur relation a été très impliquée dans plusieurs ruptures et réconciliations, on pensait donc qu’ils ne dureraient pas vraiment en couple malgré le fait qu’ils aient déjà un enfant en commun.