Zayt se retire de la compétition Fortnite pour la deuxième fois

La légende de Fortnite – Zayt – prend sa retraite de Fortnite pour la deuxième fois cette année.

Le joueur professionnel de Fortnite Williams “Zayt” Aubin a annoncé aujourd’hui qu’il se retirerait à nouveau du jeu qui lui a valu le succès depuis 2017. Le multiple vainqueur du tournoi a refait surface sur Twitch après une pause de deux semaines. Tous les signes menant à son annonce faisaient référence à son mécontentement général envers Fortnite. Bien qu’ils soient revenus fin janvier, ceux qui idolâtrent Zayt en tant que compétiteur ont reçu la nouvelle surprenante qu’il quitterait indéfiniment la scène du tournoi.

Zayt prend sa retraite de Fortnite pour la deuxième fois

Pour les personnes qui ont raté le flux, je vais passer en direct pour chaque tournoi en regardant EU / NAE et en vous enseignant le jeu / la soirée de visionnage. Quand il n’y a pas de tournois, je vais vivre et faire un non classé à radiant sur Valorant

– NRG Zayt (@zayt) 17 avril 2021