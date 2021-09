Zazie Beetz Max Mara Visage du futur lauréat pour 2021 – WWD

Zazie Beetz est le prochain visage du futur de Max Mara.

La 16e personne à recevoir le prix Women in Film Max Mara Face of the Future, Beetz devrait assister au défilé de la marque aujourd’hui à la Fashion Week de Milan.

L’actrice germano-américaine est surtout connue pour avoir joué Van, la petite amie de Donald Glover, dans la série FX “Atlanta”. L’émission, qui revient en 2022 pour la saison trois, lui a valu une nomination aux Emmy en 2018.

Beetz a une multitude de projets de films de grande envergure à l’horizon. (Sur grand écran, ses crédits incluent déjà “Joker”, “Deadpool 2” et “Nine Days”, un drame surnaturel maintenant disponible.)

Ensuite, elle jouera avec Idris Elba et Regina King dans “The Harder They Fall”, le western produit par Jay-Z présenté en avant-première au BFI London Film Festival le 6 octobre et sorti sur Netflix en novembre. Elle joue le rôle de Stagecoach Mary, basé sur la première femme noire facteur aux États-Unis. Le film, qui présente une distribution entièrement noire, vise à inverser l’effacement des Noirs dans la culture occidentale américaine.

“C’est un film sur un groupe de personnes, et, par défaut, ces personnes sont noires”, a déclaré le réalisateur Jeymes Samuel au New York Times. “Mais leur couleur de peau n’a rien à voir avec l’histoire. Qu’est-ce que nous attendions, n’est-ce pas ? »

Elle apparaît également aux côtés de Brad Pitt et Sandra Bullock dans “Bullet Train”, un thriller d’action qui sortira en avril 2022.

En plus d’agir, les passions de Beetz incluent le bien-être et l’environnement. Elle a sa propre série autoproduite sur sa chaîne Instagram, intitulée «Zazie Talks Climate», mettant en lumière les militants écologistes noirs et bruns.

« Zazie Beetz est une actrice dynamique qui incarne le visage du futur Max Mara de Women in Film avec ses efforts professionnels et humanitaires. Max Mara travaille continuellement à responsabiliser et à inspirer les femmes à travers le design et nous sommes très fiers d’honorer Zazie avec ce prix unique », a déclaré Maria Giulia Prezioso Maramotti, ambassadrice mondiale de la marque Max Mara.

« Zazie est la quintessence du visage WIF Max Mara du futur ; elle représente l’actrice de la prochaine génération qui est extraordinairement talentueuse et engagée dans le changement social. Ses rôles au cinéma et à la télévision dépeignent des personnages complexes et nuancés et elle a prêté sa voix pour avoir un impact sur le changement climatique dans une variété de projets. Nous sommes fiers de l’ajouter à la liste remarquable des femmes qui ont reçu ce prix au cours des 16 dernières années », a déclaré Kirsten Schaffer, directrice exécutive de Women In Film.

Le prix WIF Max Mara Face of the Future a été lancé en 2006. Il est décerné lors de l’événement annuel WIF Honors. Les récipiendaires précédents incluent Gemma Chan, Elizabeth Debicki, Alexandra Shipp, Zoey Deutch, Natalie Dormer, Kate Mara, Rose Byrne, Hailee Steinfeld, Chloë Grace Moretz, Katie Holmes, Zoë Saldana, Elizabeth Banks, Ginnifer Goodwin, Emily Blunt et Maria Bello.