Le réseau Zcash (ZEC), lancé en 2016, vise à offrir plus de confidentialité pour les transactions que Bitcoin. À l’aide d’une technologie cryptographique appelée zk-SNARKS, Zcash offre aux utilisateurs la possibilité de protéger les informations sur l’expéditeur, le destinataire et le solde d’une transaction.

Prix ​​zec

Le jeton natif de Zcash est appelé zcash en minuscule. L’offre totale possible de zcash est de 21 millions de pièces. Comme avec Bitcoin, la quantité de zcash frappée pour chaque bloc diminuera avec le temps.

De la même manière que Bitcoin fonctionne, les « mineurs » sont responsables de la sécurisation du réseau. Avec chaque bloc de transactions qu’il « mine » avec succès, le mineur gagnant reçoit une récompense en zcash, et 20 % de ces récompenses vont traditionnellement aux fondateurs. Au début, Zcash a divisé cette «récompense des fondateurs» de sorte que 15 % soient allés aux fondateurs et 5 % à Electric Coin Co., qui a fondé Zcash et continue d’alimenter le développement du projet cryptographique.

La récompense des fondateurs a toujours été controversée. À la demande de la communauté de Zcash, Zcash a modifié l’attribution de la récompense des fondateurs avec sa mise à niveau de la fourche dure Canopy en novembre 2020. La mise à niveau a modifié la récompense des fondateurs de 20 % afin que 8 % aillent aux nouveaux « fonds de subventions majeures » qui financent des projets qui faire progresser la convivialité et la confidentialité de Zcash, 7 % vont à Electric Coin Co. et 5 % vont à la fondation à but non lucratif Zcash.

ZEC a atteint un niveau record de 1 624,58 $ le lendemain de son lancement en octobre 2016, selon le fournisseur de marché de données CoinMarketCap. Mais le mois suivant, le prix de la ZEC a plongé jusqu’à 54,02 $. Le prix de la ZEC a de nouveau grimpé à 800 $ en janvier 2018 au plus fort de la course haussière à l’échelle de la crypto. Depuis lors, le prix le plus élevé enregistré par ZEC est de 318,92 $ en 2020.

Comment fonctionne Zcash

Un problème pour Bitcoin est que les transactions sur le réseau ne sont pas privées. En fait, ils sont plus publics que la monnaie fiduciaire. Toute personne curieuse peut utiliser des sites Web d’explorateur de blocs comme Mempool.space pour afficher toute transaction qui a déjà été envoyée sur le réseau.

Les fondateurs de Zcash ont décidé de lancer une nouvelle pièce résolvant le problème de la confidentialité en masquant les données personnelles et de transaction grâce à des preuves à connaissance nulle appelées zk-SNARKS. Les preuves à connaissance nulle permettent à une partie de prouver à quelqu’un d’autre qu’elle connaît la valeur de quelque chose sans révéler aucune information supplémentaire.

Les utilisateurs doivent choisir entre deux types de transactions lorsqu’ils utilisent Zcash : des transactions transparentes qui rendent les données publiquement visibles sur la blockchain ou des transactions privées appelées transactions « protégées » qui ne révèlent pas de données.

Jusqu’à présent, la plupart des utilisateurs de zcash n’utilisent pas de transactions protégées. Pourtant, le nombre d’utilisateurs protégeant le zcash dans des pools protégés a tendance à augmenter.

Comme Bitcoin, Zcash utilise la preuve de travail de l’algorithme pour sécuriser le réseau, garantissant que personne ne peut créer de nouveaux jetons zcash. Pourtant, Zcash utilise une version qui nécessite que ses mineurs utilisent plus de mémoire vive, ou RAM, la mémoire d’un ordinateur.

Événements clés et gestion

En 2013, les chercheurs de l’Université Johns Hopkins, Ian Miers, Christina Garman et Matthew D. Green, ont écrit l’article « Zerocoin : Anonymous Distributed E-Cash from Bitcoin », décrivant un moyen d’ajouter de la confidentialité à Bitcoin en utilisant zk-SNARKS.

Parce que le système de confidentialité était trop complexe pour être ajouté à Bitcoin, d’autres ont décidé de lancer une nouvelle pièce utilisant la technologie. L’informaticien et cypherpunk Zooko Wilcox-O’Hearn l’a lancé via Electric Coin Co.

Afin d’utiliser zk-SNARKS pour créer zcash, les développeurs devaient exécuter une « configuration de confiance », parfois appelée « cérémonie ». Étant donné que la « cérémonie » exige que les développeurs ne divulguent jamais intentionnellement ou non de données secrètes pendant le processus d’installation, elle a fait l’objet de certaines critiques.

Zcash a lancé une deuxième configuration de confiance en 2017 pour améliorer le processus. Étant donné que la technologie zk-SNARKS améliorée a permis d’impliquer davantage de développeurs, l’initiative a réduit le risque d’échec de la configuration de confiance. En 2021, Zcash a annoncé son intention de supprimer complètement la configuration de confiance pour les futures mises à niveau.

L’équipe de Zcash s’est efforcée de rendre les transactions protégées plus faciles à utiliser, car les transactions consomment désormais plus de puissance de calcul que les transactions régulières et non privées. En tant que tels, ils ont exécuté la mise à niveau du hard fork de Sapling en 2018 pour améliorer les performances et la confidentialité des transactions protégées de la crypto-monnaie.