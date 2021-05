Zé Roberto choisit Vinicius plutôt que Neymar

05/05/2021

Allumé à 19h30 CEST

Alberto Teruel

Neymar a été l’un des grands noms après la défaite du PSG en Ligue des champions. La star brésilienne était pratiquement sans précédent lors du match retour des demi-finales de la meilleure compétition européenne, un match dans lequel Manchester City de Pep Guardiola a battu l’équipe parisienne avec un résultat de 2-0 (4-1 au tableau de bord global).

Zé Roberto, milieu de terrain brésilien qui a eu un grand impact en Bundesliga Au cours de la première décennie du 21e siècle, il a donné une interview pour le portail numérique Goal dans laquelle il a donné son avis sur la performance de son compatriote dans cette édition de la Ligue des champions.

S’il est vrai que Neymar a eu des matchs sensationnels tout au long de la saison, Zé Roberto considère que cela a été trop irrégulier. “Neymar est un joueur imprévisible. Cette saison, il a joué de très bons matchs, mais dans d’autres, il est passé complètement inaperçu. Je pense que son niveau était légèrement inférieur à celui de la saison dernière. “

La star du Paris Saint-Germain a toujours été connue pour être un footballeur électrique, capable du meilleur quand son équipe en a besoin. Cependant, Zé Roberto pense qu’il n’a pas été le Brésilien le plus décisif de la première compétition européenne. “Si vous me demandez en fonction des performances individuelles et des buts marqués, je m’en tiendrai à Vinicius Junior“.

L’ailier du Real Madrid a réalisé une performance individuelle sensationnelle lors du match aller des quarts de finale. Son rival était Liverpool, champion de l’édition 2018/2019, mais le jeune talent brésilien n’a pas été intimidé et il a réussi à marquer deux buts qui ont certifié le classement de son équipe pour les demi-finales. Sans aucun doute, cette brillante performance individuelle a influencé la décision de Zé Roberto.