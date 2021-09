Zeal & Ardor annonce un album éponyme et partage un nouveau single ‘Bow’

Les alchimistes suisses du tison ZÈLE & ARDEUR ont annoncé leur nouvel album éponyme, dont la sortie est prévue le 11 février 2022, via MVKA. Le dernier single du LP, “Arc”, peut être diffusé ci-dessous.

Sifflant et suintant une rage justifiable de tous les pores – mais pas un battement musical implacable – l’opus de 14 pistes a été enregistré par Marc Obrist et Manuel Gagneux à Sons de clapier et mixé et masterisé par Will Putney à Audio de la nature graphique. Toutes les chansons ont été écrites et interprétées (à l’exception de la batterie) par le leader multilingue à la voix douce Gagneux, avec des paroles en allemand mélangées à de l’anglais.

Gagneux déclare : “Avec le disque éponyme, nous sommes arrivés là où j’imaginais que ce projet devrait ressembler. C’est le plus long que nous ayons travaillé sur un seul disque et je pense que cela se voit. La chose la plus importante pour un de nos albums faire, est de vous transporter instantanément dans notre humeur, notre monde. Même si ce n’est peut-être pas celui que vous pourriez attendre de nous, ce disque est certainement à la hauteur de ce front. Nous avons eu le temps de peaufiner ce qui nous rend intéressants et ce qui des sons que nous aimerions explorer. Grâce à cela, nous avons trouvé notre maison. La maison brûle. Bienvenue à la maison.

Concernant “Arc”, il dit: “‘Arc’ prend des thèmes musicaux établis et les place dans un contexte complètement différent. C’est un amalgame de choses qui donnent de la malchance et qui vous demandent de le rejoindre.”

Plus tôt cet été, les extrémistes d’avant-garde ont partagé le single/vidéo inquiétant et sinistre “Courir” et chanson qui demande de l’attention “Effacer”. Les deux morceaux sont également inclus dans le nouvel album, et seront des gratifications instantanées, avec “Arc” et d’autres singles de pré-sortie, lorsque les fans pré-commandent.

“Zèle & Ardeur” liste des pistes :

01. Zèle & Ardeur



02. Courir



03. Mort au saint



04. Émersion



05. Menteur d’or



06. Effacer



07. Arc



08. Alimenter la machine



09. Je t’ai attrapé



dix. L’église brûle



11. Götterdämmerung



12. Gardez la tête basse



13. JMB



14. AHIL

ZÈLE & ARDEURle deuxième album très apprécié de , “Fruit étranger”, a été libéré par MVKA en 2018, après les débuts de plusieurs millions de streams qui ont attiré l’attention dans le monde “Le diable va bien”. Acclamé par la critique dans toute l’industrie, Le gardien journal décrit “Fruit étranger” comme « extraordinaire et brillant » à sa sortie. Bouleversé a écrit que c’était “une écoute convaincante”, Marteau en métal applaudi son « brillance musicale pure », avec Son rock concluant qu’il s’agissait de “l’un des albums les plus audacieux et les plus émouvants de 2018 à ce jour”, ainsi que d’autres applaudissements provenant de SiriusXM, Pierre roulante, Kerrang !, Bruyant, Presse alternative, Revolver, Fourche, et plus. D’ici Noël 2018, le plus grand journal gratuit du Royaume-Uni Métro déclaré “Fruit étranger” leur album n°2 de l’année dans une liste cross-genre, déclarant “dans ce mélange à couper le souffle de musique folk américaine noire et de black metal, l’artiste suisse Manuel Gagneux a trouvé quelque chose de vraiment original. » En mars 2019, après un concert fulgurant à Londres en décembre dernier, le groupe a sorti le double album live “Vivre a Londres”. Puis, en octobre 2020, au milieu d’une profonde période de réflexion provocante et stimulante de 18 mois – qui a conduit à l’écriture du prochain album éponyme – le groupe a tranquillement partagé le saisissant EP autonome à six pistes. “Le réveil d’une nation”.

Crédit photo: Georg Gatsas



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).