Zebi – Blockchain & Big Data : Réseau blockchain full-stack avec tokens ou NFT non fongibles

Pruthvi Rao, PDG et co-fondateur, Zebi

Par Srinath Srinivasan

Zebi est un réseau de blockchain central à pile complète d’Hyderabad avec des bureaux aux États-Unis, aux Émirats arabes unis et à Singapour. Le réseau est similaire à d’autres réseaux blockchain comme Ethereum, NEO, etc. il permet aux adoptants d’en faire partie et de construire des solutions par-dessus. Alors que la startup a jusqu’à présent travaillé sur diverses applications pour les entreprises, sa dernière offre, les NFT (jetons non fongibles), devrait attirer davantage d’adeptes de la blockchain sur leur réseau.

“Les NFT sont comme des objets de collection, limités en nombre avec une certaine valeur pour eux”, explique Pruthvi Rao, co-fondateur et PDG de Zebi. « C’est comme une propriété que vous possédez. Les prix montent ou descendent en fonction de la demande et ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez les vendre. Une fois que vous vendez, la propriété est transférée à l’acheteur », explique-t-il.

NFT peut représenter ou contenir n’importe quel élément de contenu. « Il peut s’agir d’une vidéo, d’une photographie ou d’une œuvre d’art », explique Rao.

Zebi, qui a jusqu’à présent levé 15 millions de dollars de financement, affirme que les NFT ouvriront un énorme marché en soi. « Partout où il y a une chance pour le contenu et les médias, il peut y avoir des NFT », explique Rao. Cela ne signifie pas qu’un contenu multimédia particulier ne sera pas disponible sur le Web. « Ce que nous voyons comme des vidéos ou d’autres éléments multimédias n’est qu’une copie de l’original. Il y aura toujours ces copies en ligne même s’il y a des NFT d’un contenu particulier », explique Rao.

Les NFT ne relèvent pas du métier de la distribution et ne le perturberont pas. « Si du NFT est disponible à la vente sur notre réseau, vous pouvez l’acheter. Il n’y a pas de distributeur impliqué et il n’est pas question de commissions », dit-il. Cela ouvre une nouvelle gamme d’opportunités commerciales pour les marques. «Bientôt, nous verrons beaucoup de gens créer du contenu basé sur la technologie et faire connaître la technologie, ce qui ouvre de nouvelles opportunités d’emploi. Et pour ce qui est de créer des NFT, des entreprises comme nous faciliteront cela. Pour les entreprises, cela devient une activité de renforcement de la marque et un nouveau flux de revenus », explique Rao.

Récemment, il a travaillé avec Gaames Unlimited, un licencié de l’International Cricket Council, pour créer des NFT pour l’écosystème du cricket.

