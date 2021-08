ZebPay introduit 2 nouvelles fonctionnalités pour vous permettre de gagner un revenu passif sur vos crypto ‘Hodlings’ – Découvrez-les

Plateforme de prêt ZebPay L’argent attire l’argent, dit un vieil adage qui tient la route même dans le monde d’aujourd’hui.

Les crypto-monnaies gagnent en force en tant que classe d’actifs mondiale. Et, sans aucun doute, le meilleur échange cryptographique en Inde pour acheter du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres pièces ainsi que des produits à valeur ajoutée de classe mondiale est ZebPay. Être avec les meilleurs a ses propres avantages inhérents. En tant que membre ZebPay, vous méritez de profiter des nouvelles opportunités évolutives dans le monde des crypto-monnaies.

Avec un doigt sur le pouls de l’intérêt des utilisateurs, et en tant que leader dans l’espace crypto en Inde, ZebPay s’assure que vous, en tant qu’utilisateur, soyez du côté des gagnants. Dans son cheminement vers le travail dans l’intérêt des investisseurs, ZebPay a introduit deux nouveaux canaux de revenus appelés « ZebPay Earn » et « ZebPay Lending » pour les investisseurs.

Une fois que vous avez investi votre argent pour acheter des crypto-monnaies, vous ne gagnerez que si vous les vendez à un prix plus élevé. Mais, même si le prix fluctue et que vous ne les vendez pas, vous pouvez toujours augmenter vos retours sur eux. Oui, vous avez bien entendu! Même si vous les « tenez », vous pouvez obtenir des retours. Voyons ce que « ZebPay Earn » et « ZebPay Lending » ont à offrir et à qui ils conviennent.

ZebPay Gagner

Si vous utilisez des cryptos HODLing, vous pouvez les faire travailler plus dur pour vous même lorsqu’ils sont inactifs sur votre compte ZebPay. En optant pour ZebPay Earn, vous pouvez finir par gagner un rendement fixe sur vos crypto-monnaies détenues sur votre compte. Maintenant, que demander de plus ? Ainsi, si vous avez Bitcoin ou l’une des cinq autres crypto-monnaies spécifiées telles que Ether, Binance Coin, Polygon, Tether et Dai dans votre portefeuille, vous pouvez opter pour la fonctionnalité « ZebPay Earn » pour créer un flux de revenus passif pour vous.

Selon la crypto, les rendements peuvent aller jusqu’à 7,5% calculés quotidiennement, tandis que le total des rendements/revenus accumulés est crédité sur votre compte mensuellement. De plus, il n’y a pas de période de verrouillage de vos cryptos et vous pouvez toujours les échanger à tout moment et gagner des retours même pendant que vous attendez vos ordres de vente. Tout ce que vous avez à faire, si vous êtes déjà membre de ZebPay, est d’ouvrir l’application mobile ZebPay, d’appuyer sur le bouton « Gagner des intérêts » et de commencer.

Plateforme de prêt ZebPay

Votre crypto HODLing peut être utilisé à bon escient pour gagner plus, même lorsqu'ils sont inactifs sur votre compte ZebPay. Ce que vous devez faire est de profiter de la plate-forme de prêt ZebPay et de gagner un retour fixe sur vos cryptos.

Si vous avez Bitcoin ou l’une des cinq autres crypto-monnaies spécifiées telles que Ether, Binance Coin, Polygon, Tether et Dai dans votre portefeuille, vous pouvez opter pour la plate-forme de prêt ZebPay. Selon la crypto que vous souhaitez prêter et gagner des revenus passifs, les rendements peuvent aller jusqu’à 10 % ! Et, il y a de la flexibilité même sur la plate-forme de prêt ZebPay. Vous pouvez choisir de prêter votre crypto sous 2 options – soit pour une durée ouverte, soit pour une durée fixe. Découvrez lequel vous convient en tant que trader ou investisseur à long terme.

A qui ils conviennent : Si vous êtes un day trader, vous pouvez profiter du dépôt à terme ouvert pour gagner des rendements supplémentaires sans verrouiller votre crypto. La période de blocage pour le terme fixe est plus élevée, mais les rendements sont également plus élevés pour le terme fixe que pour le terme ouvert. Choisissez celui en fonction de votre portefeuille à long terme et de vos besoins en matière de trading.

Gagnez plus en HODLing

« ZebPay Earn » et « ZebPay Lending » vous donnent l’avantage de gagner plus sur vos avoirs en crypto. Pour pouvoir utiliser ces offres uniques, assurez-vous simplement que votre compte ZebPay est vérifié KYC. En optant pour l’une de ces options pour gagner un revenu passif sur vos Cryptos, il y a une double aubaine pour vous – des rendements quotidiens sur vos cryptos en plus de l’appréciation normale des prix – et cette fonctionnalité innovante est disponible uniquement sur ZebPay.

L’avantage ZebPay

Sans aucun doute, le meilleur échange cryptographique en Inde pour acheter du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres pièces ainsi que des produits à valeur ajoutée de classe mondiale est ZebPay. Plus de 4 millions d’utilisateurs ont déjà manifesté leur confiance dans l’un des échanges de crypto-monnaie les plus importants et les plus fiables en Inde.

Avec l’introduction de deux nouvelles fonctionnalités axées sur le retour, ZebPay stimule l’investissement à long terme en récompensant ses utilisateurs pour HODLing leurs crypto-monnaies. La croissance exponentielle de la valeur des actifs crypto n’attend que d’exploser et la plate-forme d’échange de crypto ZebPay est celle sur laquelle il faut être. Le processus d’ouverture de compte ZebPay est simple et sécurisé et vous rapproche de la réalisation de votre rêve depuis longtemps de créer de la richesse.

