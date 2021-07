ZebPay lance une nouvelle application offrant des options SIP faciles en Bitcoin et Ether

Bitcoin et Ethereum sont des technologies révolutionnaires avec un potentiel de croissance énorme, et SIP est connu comme l’un des modèles les plus efficaces de création de richesse aidant les utilisateurs à investir dans le meilleur prix d’achat moyen possible.

ZebPay, l’échange d’actifs cryptographiques, a lancé aujourd’hui ZEBB, une nouvelle application offrant aux utilisateurs des options de plan d’investissement systématique (SIP) simples, faciles et pratiques en Bitcoin et en Ether. L’application permettra aux utilisateurs de commencer leur SIP Bitcoin et Ethereum (Ether) avec des investissements d’une valeur aussi faible que Rs 100.

La société affirme qu’avec seulement 3 étapes, on pourra commencer son investissement SIP dans Bitcoin et Ether via l’application. Non seulement pour les commerçants chevronnés et les passionnés de crypto, mais l’application ZEBB vise également à faciliter l’investissement dans Bitcoin et Ether pour tout le monde en abaissant la barrière d’entrée.

De plus, on peut automatiser son investissement SIP selon un calendrier récurrent, par exemple hebdomadaire ou mensuel, et acheter ou vendre instantanément avec des frais d’achat de zéro pour cent avec ZEBB. Il suffit de s’inscrire, de terminer le processus KYC et de commencer à acheter du Bitcoin ou de l’Ether.

ZEBB propose SIP dans les actifs cryptographiques les plus anciens et les plus valorisés, Bitcoin et Ether. Bitcoin est la plus grande crypto-monnaie avec une capitalisation boursière de plus d’un billion de dollars. Ether est la deuxième plus grande crypto-monnaie avec une capitalisation boursière de plus de 43 milliards de dollars.

Cela dit, les experts disent que les prix du Bitcoin et de l’Ether connaissent de grandes fluctuations en fonction de la demande et de l’offre sur le marché. Par conséquent, la moyenne des coûts en roupies est le meilleur moyen d’obtenir un prix moyen sur ces actifs. La plate-forme vise à donner aux investisseurs cela en offrant SIP pour accroître la richesse à long terme.

Avinash Shekhar, co-directeur général de ZebPay, déclare : « Nous avons toujours encouragé les investisseurs à choisir un coût moyen en dollars ou en roupies. Avec ZEBB, les investisseurs pourront le faire sans effort. De plus, Bitcoin et Ethereum sont des technologies révolutionnaires avec un potentiel de croissance énorme, et SIP est connu comme l’un des modèles les plus efficaces de création de richesse aidant les utilisateurs à investir dans le meilleur prix d’achat moyen possible.

Il ajoute en outre: “Si, par exemple, un investisseur avait acheté Rs 100 Bitcoin chaque semaine au cours de la dernière année, il aurait gagné environ 72% sur son investissement total de Rs 5200.”

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.