ZebPay nomme Raj Karkara directeur des opérations

ZebPay a annoncé mercredi la nomination de Raj Karkara au poste de directeur des opérations (COO). Karkara a rejoint ZebPay en tant que directeur commercial en septembre 2020 et, plus récemment, avait été promu au poste de directeur marketing. Avec ce changement de rôle, en plus du marketing, il supervisera désormais directement la gestion des produits, le commerce, l’OTC, la croissance mondiale et les opérations (service client et excellence).

Karkara possède plus de 15 ans d’expérience dans les secteurs des services financiers, des technologies financières et du commerce électronique. Auparavant, il était le co-fondateur de KansoStrategy, une boutique de stratégie et de conseil qui travaille avec des clients crypto, e-commerce, paiements et fintech dans le monde entier. Avant Kanso, Karkara a occupé divers postes tels que vice-président senior des produits, CRO et COO chez tZERO. Avant tZERO, il occupait le poste de vice-président de la gestion des produits pour les services financiers, la fidélisation et le développement de nouvelles affaires chez Overstock. Avant Overstock, il occupait le poste de directeur, produits et solutions mondiaux chez MasterCard, où ses responsabilités comprenaient la stratégie prépayée et l’argent mobile.

Sa principale responsabilité sera de développer des stratégies et des plans d’affaires réalisables qui s’alignent sur les objectifs à court et à long terme de l’entreprise. Il travaillera en étroite collaboration avec le co-PDG de ZebPay, Avinash Shekhar, pour définir et piloter la vision organisationnelle, la stratégie opérationnelle, la gestion des performances et les besoins en recrutement. De plus, il travaillera à traduire la stratégie en objectifs exécutables pour la performance et la croissance future de ZebPay.

« Grâce à sa vaste expertise, ZebPay connaîtra une croissance rapide et une expansion mondiale pour réaliser notre vision de devenir la bourse de crypto-monnaie n ° 1 en Inde et, par la suite, dans le monde. Nous construisons ZebPay en tant que société de cryptographie globale qui propose des solutions et des produits innovants à un ensemble diversifié d’investisseurs, du détail à l’institutionnel. Je suis convaincu que Raj continuera à jouer un rôle central en aidant ZebPay à tracer de nouvelles voies vers le succès et à réaliser la vision à long terme de créer une entreprise sociale avec une structure mutualisée basée sur la blockchain », a déclaré Avinash Shekhar, co-PDG de ZebPay. .

« ZebPay innove et lance des produits nouveaux et inédits pour répondre aux besoins d’un ensemble diversifié de clients depuis sa création en 2014. La crypto est en plein essor en Inde avec un vaste potentiel inexploité de solutions qui feront de nous un leader mondial. ZebPay est bien placé pour jouer un rôle essentiel et je suis impatient de développer des stratégies et de m’appuyer sur notre base d’excellence en matière de produits et de clients pour devenir le principal échange cryptographique en Inde et dans le monde », a déclaré Karkara dans son nouveau rôle.

