ZEC est en hausse de 4% aujourd’hui – voici où acheter la pièce ZEC

Le prix du Zcash (ZEC) a augmenté de plus de 4% aujourd’hui, les analystes s’attendant à ce que la pièce atteigne 200 $ au premier trimestre 2022.

La pièce avait tenté de dépasser les 275 $ en novembre 2021 avant de retomber vers le bas actuel vers la fin de l’année. Cependant, il a montré une nouvelle perspective haussière sur laquelle les analystes pensent que les investisseurs peuvent capitaliser.

En conséquence, Invezz a rédigé un article sur les endroits où acheter des pièces de monnaie Zcash pour aider les investisseurs à se demander comment s’y prendre.

Pour en savoir plus sur la pièce Zcash et où l’acheter, lisez la suite.

Meilleurs endroits pour acheter des pièces Zcash en ligne

Qu’est-ce que Zcash ?

Zcash est un réseau de blockchain décentralisé axé sur la confidentialité et l’anonymat. Il utilise la technologie de preuve de connaissance zéro zk-SNARK pour permettre aux nœuds du réseau de vérifier les transactions sans révéler aucune information confidentielle sur ces transactions.

La plupart des crypto-monnaies sur le marché des crypto-monnaies, y compris Bitcoin, ne sont pas anonymes, mais pseudonymes. Ils ne révèlent pas explicitement l’identité des utilisateurs, mais révèlent plutôt les adresses publiques des utilisateurs.

Zcash, en revanche, contrairement aux crypto-monnaies pseudonymes, ne révèle pas les adresses d’envoi et de réception ni le montant envoyé. Cependant, il existe la possibilité de divulguer ces données à des fins d’audit ou de conformité réglementaire.

Le jeton natif du réseau Zcash s’appelle ZEC.

Faut-il acheter la pièce ZEC aujourd’hui ?

Si vous recherchez une crypto-monnaie qui vient de commencer à augmenter après une baisse importante, alors Zcash est une bonne option.

Cependant, acheter des crypto-monnaies peut être très risqué car le marché des crypto-monnaies est très volatil ; ce qui signifie qu’ils subissent des changements de prix soudains et très importants. Par conséquent, il est toujours important de faire une recherche approfondie avant d’investir dans une crypto.

Prévision de prix Zcash

Les analystes de Zcash pourraient être sur le point d’une cassure majeure suite aux perspectives haussières d’aujourd’hui et à la position haussière de ces derniers jours.

$ ZEC Couverture des médias sociaux

$ ZEC ENTRANT très bientôt ! Le cycle de taureaux fort tant attendu commence le 13 où le vrai plaisir commence ! 1500 $ n’a jamais été aussi proche maintenant. #Zcash #ZECUSDT – T-Plex | John (@tplexapp) 8 janvier 2022

