Zee Cinema célèbre la force de l’unité avec sa nouvelle campagne ‘Rehna Hai Saath Saath’

Zee Cinema a lancé sa campagne #RehnaHaiSaathSaath, qui célèbre l’esprit d’unité, d’appartenance, d’espoir et de positivité. La campagne est fortement liée à la nature du contenu proposé par la chaîne et aux valeurs qu’elle véhicule. Il s’inspire de l’un des films les plus regardés sur la chaîne pendant la pandémie – Hum Saath Saath Hain. Les gens se sont encore plus liés à ce film pendant cette phase car cela les a fait «se sentir bien» et surtout «se sentir ensemble». La chaîne a pris cette essence pour construire une campagne autour du thème #RehnaHaiSaathSaath.

Zee Cinema a au cœur le divertissement familial et s’efforce de le proposer à chaque présentation de film, a déclaré Ruchir Tiwari, responsable du cluster, chaînes de cinéma hindi, a déclaré ZEEL. « Pendant la pandémie, nous avons essayé d’aider notre public à rester diverti et engagé avec des films réconfortants. Dans cette phase, nous avons tous vécu un tourbillon d’émotions. Ici, les connexions nous ont aidés à survivre et la convivialité est ce qui nous aide à progresser. Rehna Hai Saath Saath est une extension de ce sentiment. À travers cette campagne de marque, nous voulons célébrer chaque membre du public, son esprit et notre capacité à travailler ensemble à travers tout cela. Nous espérons insuffler cet esprit de bonheur et offrir la promesse d’un divertissement de qualité à toutes les familles connectées avec nous », a-t-il ajouté.

Ensemble, Zee Cinema et son agence de création Lowe Lintas ont conceptualisé et créé une série de trois films de marque qui mettent en lumière un éventail d’émotions vécues pendant la pandémie de Covid-19. Capturer le sentiment – ​​’Ek daur se guzar ke hi humein pata chala, saath rehne ki ahmiyat, ces histoires sincères soulignent à quel point nous chérissons plus que jamais la connexion les uns avec les autres. Ces films de marque seront promus sur les plateformes télévisées et numériques dans le cadre d’une campagne en plusieurs phases.

Pour Kartik Mahadev, CMO, content business, ZEEL, le cinéma est un média inspirant et contraignant. Cela est devenu encore plus évident lorsque nous nous sommes réunis autour de notre télévision, en famille, et avons regardé des films ensemble pendant la phase difficile du verrouillage. « Zee Cinema a toujours été un champion des films à succès et l’attribut principal du cinéma d’inspiration et de convivialité. Nous, en tant que société, nous unissons et faisons l’extraordinaire lorsque les temps sont durs. La campagne « Rehna Hai Saath Saath » capture cet esprit d’unité qui nous a aidés à sortir plus forts. Chaque film de marque reflète l’histoire non pas d’une seule personne, mais l’histoire de nous en tant que peuple. Cela nous encourage à aller de l’avant avec un nouveau sentiment de positivité », a-t-il souligné. Avec cette campagne de marque, la famille Zee Cinema vise à créer des points de contact significatifs pour interagir avec leur public tout en célébrant de tout cœur l’espoir, la positivité et la convivialité.

