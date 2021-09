Zee Ent, Dish TV, Bharti Airtel, Vodafone Idea, TCS, Wipro, Adani Transmission en bref

Les analystes disent que la décision de la Fed américaine et de la BCE en ce qui concerne les plans de relance sont les décisions les plus attendues et maintiendraient les marchés oscillants.

Les contrats à terme astucieux sont devenus négatifs au début des échanges, avec une baisse de 15,50 points à 17518 sur la bourse de Singapour. Les tendances sur SGX Nifty faisaient allusion à une ouverture négative pour BSE Sensex et Nifty 50 le jour de l’expiration hebdomadaire des F&O. Le marché pourrait être volatil en raison de la fragilité des indices mondiaux. Les analystes disent que la décision de la Fed américaine et de la BCE en ce qui concerne les plans de relance sont les décisions les plus attendues et maintiendraient les marchés oscillants. « Le sentiment général sur le marché intérieur reste positif, car les cas de Covid contrôlés au niveau national et la forte reprise de la campagne de vaccination ont entraîné une reprise saine des activités économiques, reflétant ainsi l’amélioration continue des points de données macro et des attentes de bénéfices positives » Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur le commerce de détail, Motilal Oswal Financial Services, a déclaré.

Des actions à surveiller

Zee Entertainment, Dish TV : Les conseils d’administration de ZEE Entertainment Enterprises (ZEEL) et de Dish TV devront convoquer une AGE dans 45 jours et demander l’approbation des actionnaires après que de grands investisseurs aient demandé la destitution de certains administrateurs.

Bharti Airtel, Vodafone Idea, RCom : Le cabinet de l’Union a approuvé mercredi le plan de relance très attendu pour l’industrie des télécommunications, qui combine un allégement des flux de trésorerie pour les opérateurs en difficulté financière ainsi que des mesures à long terme telles que la redéfinition du revenu brut ajusté (AGR) et la suppression du spectre. frais d’utilisation dans les futures enchères.

Charbon de l’Inde : Les arriérés de Coal India (CIL) des gencos sont tombés à 16 840 crores de roupies au 31 août, contre 22 000 crores de roupies au début de l’exercice, une récupération supérieure à 65% au cours des cinq derniers mois.

Transmission Adani : Adani Transmission a déclaré avoir reçu une lettre d’intention pour l’acquisition de MP Power Transmission Package-II pour Rs 1200 crore. Il a remporté le projet par le biais du processus d’appel d’offres basé sur les tarifs (TBCB) et a reçu la lettre d’intention.

TCS : Tata Consultancy Services a franchi le cap des 200 milliards de dollars de capitalisation boursière le 15 septembre 2021. L’action a atteint un sommet historique de 3 980 Rs pièce.

Wipro : Wipro a obtenu un contrat de services informatiques pluriannuels de Maxis Broadband Sdn Bhd, dont le siège est à Kuala Lumpur, l’un des principaux fournisseurs de solutions convergentes.

