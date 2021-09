Zee Entertainment, Bharti Airtel, Ami Organics, Poonawalla Fincorp, focus sur les valeurs bancaires

Les analystes disent que le marché pourrait être volatil en raison de la fragilité des signaux mondiaux, de l’inquiétude suscitée par le ralentissement de la croissance économique et l’augmentation des cas de variantes Delta dans le monde. Image: Pixabay

Les contrats à terme Nifty se négociaient d’un demi pour cent ou 88 points de plus à 17693,50 sur la bourse de Singapour, suggérant une ouverture record pour BSE Sensex et Nifty 50. Dans la séance d’aujourd’hui, Nifty pourrait tester 17700 niveaux. Les analystes disent que le marché pourrait être volatil en raison de la fragilité des signaux mondiaux, de l’inquiétude suscitée par le ralentissement de la croissance économique et de l’augmentation des cas de variante Delta dans le monde. « Les investisseurs sont prudents avant la réunion de la Réserve fédérale de la semaine prochaine, attendant des indications sur le moment où la banque centrale commencera à retirer ses mesures de relance monétaire et commencera éventuellement à augmenter les taux d’intérêt. Les valorisations sont également riches et pourraient donc conduire à des épisodes de réservation de bénéfices », Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur la vente au détail, Motilal Oswal Financial Services. mentionné.

Des actions à surveiller

ZEEL : Le conseil d’administration de ZEE Entertainment Enterprises a décidé de soutenir ses deux anciens administrateurs non exécutifs contre lesquels des problèmes de gouvernance d’entreprise ont été soulevés. Le conseil a également réfuté les allégations formulées par les sociétés de conseil en vote.

Nouvelles connexes

Bharti Airtel : L’organe d’appel des différends sur les télécommunications, TDSAT, a suspendu jeudi la demande du département des télécommunications de 1 376 crores de Rs de Bharti Airtel pour les impayés de la société de télécommunications défunte Videocon Telecommunications.

Valeurs bancaires : Le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a annoncé l’approbation par le Cabinet de l’Union d’une garantie gouvernementale de 30 600 crores de roupies pour les reçus de titres émis par la National Asset Reconstruction Company (NARCL).

Ami Organics : Le modèle d’actionnariat de la société après l’introduction en bourse a montré que les promoteurs détenaient 41,05 % du capital et que le reste était détenu par des actionnaires publics, notamment Plutus Wealth Management LLP (1,44 %), Malabar India Fund (2 %) et SBI MF (1,12 %).

Poonawalla Fincorp : Le directeur général de Poonawalla Fincorp Abhay Bhutada a démissionné jeudi, un jour après avoir été exclu des marchés boursiers par Sebi pour délit d’initié présumé. Bhutada a démissionné du conseil d’administration avec effet au 16 septembre 2021, a déclaré Poonawalla Fincorp dans un communiqué. Vijay Deshwal, PDG de Poonawalla Fincorp, dirigera les opérations, ajoute le communiqué.

